In corso telefonata Trump-Putin | LIVE

StrettoWeb

È in corso l’attesa telefonata tra il presidente Usa, Donald Trump e l’omologo russo, Vladimir Putin. Prima del colloquio, Trump ha sentito anche l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky e secondo i media ucraini i due leader si sentiranno anche dopo. Trump, nel corso della telefonata con Putin, chiederà al capo del Cremlino se fa sul serio riguardo alla pace con l’Ucraina, ha assicurato il vicepresidente statunitense, JD Vance.

Gli Stati Uniti “non hanno intenzione di perdere tempo nel tentativo di raggiungere una soluzione. I colloqui vanno avanti da un po’. Ci rendiamo conto che siamo in una situazione di stallo. Credo che il presidente dirà al presidente Putin: stai parlando sul serio? Dici sul serio?”, ha detto Vance ai giornalisti a bordo dell’Air Force Two secondo quanto riportano i media Usa. Secondo Vance, Trump dirà a Putin che “ci sono molti vantaggi economici nel disgelo tra la Russia e il resto del mondo“, “ma non otterrai questi benefici se continui a uccidere un sacco di innocenti“.

Il Cremlino, la risoluzione del conflitto è un lavoro lungo

La risoluzione del conflitto ucraino è legata a molte sfumature e richiederà un lavoro lungo, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “In alcuni settori c’è un lavoro piuttosto laborioso e, forse, a lungo termine. La risoluzione (del conflitto ucraino) è legata a un gran numero di sfumature che devono essere discusse”, ha detto Peskov ai giornalisti.