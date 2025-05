Imparare giocando con un’app: Calabria sul podio in Italia per il progetto “LV8-Missione Futuro”

StrettoWeb

Imparare è un gioco da ragazzi. È questo, in estrema sintesi, il messaggio chiave del progetto “LV8-Missione Futuro”, il percorso didattico di Next-Level co-sviluppato e finanziato da Fondazione Vodafone che ha appena raggiunto l’importante traguardo dei 30mila studenti e studentesse coinvolti, di cui 2.242 in Calabria, terza regione dopo la Campania e il Piemonte per adesione al progetto.

Attraverso una learning app innovativa, sviluppata e lanciata da Fondazione Vodafone nel 2021, migliaia di ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sono diventati protagonisti attivi del gioco e, con il supporto dei facilitatori e dei partner Cooperativa IDEA, Cooperativa INRETE, Parco Ecolandia, hanno potuto apprendere competenze digitali e relazionali importanti per la propria formazione e futuro, ottenendo certificazioni delle abilità acquisite (Open Badge) in linea con il framework europeo DigComp 2.2.

Il Consorzio Ecolandia ha accompagnato il progetto LV8-Missione attraverso un’azione di informazione e diffusione dei suoi principali contenuti e animando, con i propri operatori, le attività d’aula presso istituti scolastici ed enti del territorio. In particolare, sono stati direttamente coinvolti nelle attività di orientamento degli studenti dell’ITE “Piria – Ferraris/Da Empoli”, del Liceo scientifico “L. Da Vinci”, dell’IPAlbTur “G. Trecroci”, dell’IIS”Araniti”, del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni/Fermi” e gli scout del gruppo AGESCI Reggio Calabria 17.

Come funziona LV8 – Missione Futuro

Come verifico l’attendibilità delle mie fonti online? Come mi preparo per un colloquio? Come si utilizzano Canva, Google Drive ed Excel? Come si utilizzano i social per promuovere le attività di una piccola azienda? Quali sono le opportunità post-diploma? Queste sono solo alcune delle domande che trovano risposta nel percorso di apprendimento interattivo proposto ai ragazzi direttamente sul loro telefono cellulare. LV8- Missione Futuro è un progetto didattico nazionale – basato sul learning game LV8 di Fondazione Vodafone – che con diverse avventure e livelli da superare, nozioni integrate con attività laboratoriali dai facilitatori di Next-Level, dai suoi oltre 30 partner nei territori e dai docenti delle scuole opportunamente formati, si è proposto alle scuole secondarie di secondo grado in due percorsi distinti. Se con GreenUs – l’avventura disponibile a tutti i giocatori di LV8 – gli studenti diventano piccoli imprenditori chiamati ad avviare un bar su 4 ruote, facendo attenzione alla sostenibilità economica ma anche ambientale, con Viaggio nell’Orientaverso i ragazzi sono immersi in uno storytelling fantastico in cui 5 studenti diplomati decidono di intraprendere strade diverse per la propria formazione, seguendo le proprie attitudini e interessi. Il superamento dei livelli dei due percorsi dà accesso a certificati digitali, gli Open Badge, basati sul DigComp europeo 2.2. e inseribili nel Curriculum Vitae. Scopo di entrambi i percorsi è dimostrare come le competenze digitali siano fondamentali per costruire il proprio futuro lavorativo.

Insegnare a lavorare in team, stimolare la curiosità e il problem solving, aumentare l’autostima dei ragazzi, indurli a riflettere sul proprio futuro sotto una nuova luce, ma anche dar spazio a creatività, intuizione e ingegno per risolvere gli enigmi: sono solo alcuni dei benefici intrinseci del progetto riscontrati da formatori e docenti tra gli studenti coinvolti, che aggiungono valore relazionale e sociale alle competenze divulgate attraverso l’App.

Calabria sul podio delle regioni in Italia, a Cosenza, Reggio Calabria e Polistena le scuole più virtuose

Con 2242 studenti e 2143 Open Badge ottenuti la Calabria è la regione dove LV8-Missione Futuro ha avuto più successo subito dopo la Campania e il Piemonte; delle 10 scuole coinvolte, per un totale di 129 classi, 6 sono istituti tecnici e 4 licei, mentre sono 22 i docenti coinvolti. A Cosenza (Liceo Scientifico Statale Galilei), Reggio Calabria (Ite Piria Ferraris da Empoli) e Polistena in provincia di Reggio Calabria (Itis Conte Milano) le scuole più virtuose.

30.432 studenti coinvolti, 244 scuole, 1434 classi, 40.560 Open Badge ottenuti, questi i numeri del progetto LV8-Missione Futuro a livello nazionale. Nell’ambito del progetto, il 47% degli studenti coinvolti frequenta scuole al Sud, proprio dove la dispersione scolastica è più accentuata e preoccupante, il 32% vive al Nord mentre il restante 21% nel Centro Italia. Con 5168 studenti e 7518 Open Badge ottenuti, il Piemonte è la seconda regione per adesione al progetto, seguita dalla Calabria, con 2242 studenti e 2143 Open Badge e dalla Sicilia, con 2130 studenti e 3091 Open Badge. Si trovano ad Agrigento (Istituto Odierna- Palma di Montechiaro), Pozzuoli (Liceo Statale Ettore Majorana) e Cerreto di Spoleto (Istituto Tecnico Agrario S. Anatolia di Narco) le scuole che a livello nazionale hanno visto la partecipazione più entusiasta da parte degli studenti. In particolare, nonostante l’adesione di una sola classe, l’istituto umbro è quello con il maggior numero di Open Badge conseguiti in proporzione al numero di studenti. Il 40% delle scuole aderenti è un istituto tecnico, il 19% sono licei, il 7% professionali e il restante 34% sono Centri di Formazione Professionale.

Numeri e dati che delineano, alla fine di un percorso di crescita e diffusione nato nel 2022, i risultati di un progetto nato proprio con l’obiettivo di offrire nuove competenze e prospettive al maggior numero di studenti possibile, soprattutto a quelli che hanno minor dimestichezza con le materie scientifico-tecnologiche o difficoltà di accesso alla digitalizzazione.