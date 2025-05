Il Messina Volley si aggiudica il match contro il Milazzo per 3-1

StrettoWeb

Vittoria in trasferta per il Messina Volley che, nell’ultima giornata della regular season del campionato di Serie C femminile, conquistano il match contro il Volley ’96 di Milazzo per 3-1. Nella Palestra Comunale di via Tukori, le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi, già qualificate ai play-off promozione, conquistano il primo set per poi subire il ritorno delle atlete di coach Francesco Salmeri, che pareggiano il computo dei parziali. Capitan Michela Laganà e compagne si ricompattano e si aggiudicano i successivi set e l’intera posta in palio. Primo con il Messina Volley a testa basse e che si porta sul 4-0 grazie ai due punti a testa di Giovanna Biancuzzo e Marika Arena.

Coach Salmeri chiama la pausa, ma le ospiti volano a + 7 (1-8) trascinate dalla scatenata Biancuzzo, autrice di altri 3 punti. Le peloritane aumentano il gap (+11; 2-13) e due punti a testa di Sara Arena e Arena M. concretizzano il + 13 (4-17). Nuovo discrezionale per la squadra di casa che accorcia a -11 (6-18) grazie a capitan Laura Tassone. Arena M. firma il + 13 (7-20) e Giorgia Runci il +15 (8-23). Marina Rita Fernadez e Giusy Salmeri accorciano (-13; 10-23), mentre Adriana Ignoto timbra il set-point (+14; 10-24) anteprima all’ace di Valentina Sorbara che chiude il parziale in favore del Messina Volley (10-25). Secondo con le padrone di casa avanti di 4 lunghezze (4-0) con Tassone e Fernandez. Salmeri trova il +5 (4-1), mentre Ignoto accorcia a -4 (8-4). Le locali volano a +6 (10-4), mentre Arena M. lancia la ricorsa ospiti che trova il -3 (11-8). Sempre il martello giallo-blu, dalla battuta, piazza il -2 (12-10) e Biancuzzo il -1 (13-12).

Fernandez riporta il team di Milazzo a +3 (15-12) e, sul 17-13 locale, mister Trimarchi chiama time-out. Dopo un batti e ribatti le ospiti riducono a -3 (20-17) ed è adesso coach Salmeri in pausa. Tassone sigla il +4 (22-18) con il Messina Volley al secondo discrezionale. Due volte Biancuzzo riduce il gap a -2 (23-21), ma Rebecca La Spada materializza il set-point (24-21). Il Messina Volley lo annulla e successivamente Fernandez lo concretizza (+3; 25-22), pareggiando il computo dei set. Nel parziale successivo le padrone di casa si portano subito sul +2 (3-1), ma le ospiti pareggiano con l’ace di Giulia Mondello (4-4). Salmeri riporta a 2 (7-5) i punti di vantaggio delle locali con Arena S. a pareggiare (7-7). Dopo un batti e ribatti, il Messina Volley trova il break che gli consente di portarsi a +4 (10-14) con Biancuzzo, Arena M. e Mondello. Coach Salmeri chiama time-out e la differenza fra le due squadre rimane pressappoco uguale fino al +8 ospite (14-22) firmato Mondello e Laganà. Secondo discrezionale locale, che tornano a -5 (18-23) grazie a La Spada e Tassone.

Arena S. segna il set-point, siglato da Arena M. (+7; 18-25) e che riporta le pelorite avanti nei set. Messina Volley avanti nel successivo (0-2) grazia a Runci, per poi determinare il +8 (2-10) con tre punti a testa di Biancuzzo e Arena M. Le padrone di casa reagiscono e piazzano il break che gli consente di tornare a -4 (7-11). Tre punti di Runci e l’ace di Arena M. riportano il Messina Volley a +7 (8-15), mentre Biancuzzo sigla il +8 (10-18). Il Volley ’96 ricuce a -6 (15-21) grazie a tre spunti di La Spada, di cui due dalla battuta e che portano mister Trimarchi in time-out. Al rientro Tassone realizza il -4 (17-21), mentre capitan Laganà rimarca il +5 (18-23). Romina Handraj e Tassone ricuciono a -3 (20-23, mentre Malina Pasa piazza il match-point (+4; 20-24). Il Volley ’96 ne annulla 3 (23-24) con Fernandez e La Spada.

Le parole di Trimarchi

Coach Trimarchi chiama la pausa ed al rientro la pipe di Mondello chiude l’incontro in favore del Messina Volley. “Questa era l’ultima partita della regular season – commenta coach Trimarchi – e noi stiamo lavorando in ottica play-off ed oggi si è un po’ visto. Dall’altra parte abbiamo trovato una squadra che ha giocano una buona partita con due buone centrali che si sono mosse bene. Siamo felici di aver fatto ruotare tutte le ragazze, visto che in questa stagione qualcuna ha avuto meno spazio. Conosciamo le squadre che affronteremo nei play-off, ma noi dobbiamo concentraciarti sulla nostra qualità e inoltre abbiamo giocatrici in crescita. Adesso ci sono due settimane di lavoro per arrivare in forma ai play-off”.

Tabellino

ASD Volley ‘96 – Messina Volley 1-3 (10-25; 25-22; 18-25; 23-25)

ASD Volley ‘96: Irrera, Regalbuto, Tassone (Cap.) 13, Oliva, Handraj 2, Fernandez 8, Barbera, Salmeri 5, Crisafulli, Cicciari, La Spada 13, Biancofiore (Lib. 1). All. Salmeri.

Messina Volley: Pecoraro 1, Mondello 9, Laganà (Cap.) 4, Ignoto 7, Runci 7, Sorbara 1, Arena M. 20, Biancuzzo 15, Pasa 1, Arena S. 5, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Arbitri: Lo Presti e Pennisi.

