Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto ambasciatore della Calabria a Bruxelles

La Calabria, terra di tradizioni millenarie e sapori autentici, ha trovato un nuovo ambasciatore nella sua eccellenza agroalimentare: il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto. Questo prodotto, simbolo di qualità e identità territoriale, è stato protagonista di un evento esclusivo presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles, organizzato dall’Associazione Calabresi in Europa. L’incontro, dal titolo “Coesione e sviluppo turistico in Calabria, tra arte, cultura e percorsi enogastronomici“, ha messo in luce il potenziale della regione nel panorama internazionale.

Attraverso la valorizzazione del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto si è discusso di strategie per promuovere il turismo e l’economia locale, puntando sulla sinergia tra prodotti tipici, patrimonio artistico e tradizioni culturali. L’evento di Bruxelles ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra la Calabria e la comunità italiana all’estero. Attraverso degustazioni e incontri con esperti del settore, il Finocchio IGP ha dimostrato di essere non solo un prodotto di qualità, ma anche un elemento chiave per la promozione del territorio.

Chairman dell’importante evento il prof. Peppino De Rose, Direttore scientifico – Vice Presidente dell’Associazione Calabresi in Europa Bruxelles, docente universitario ed esperto in politiche di coesione Ue. Particolarmente apprezzato anche dall’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles Federica Favi, dal Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale del Governo italiano Maria Tripodi e dalla Presidente dell’Associazione Calabresi in Europa Berenice Franca Vilardo già V. Console di Bruxelles e Charleroi. Ospite d’onore il Comune di Montalto Uffugo che ha presentato al pubblico internazionale presente la prossima edizione del Festival internazionale Ruggiero Leoncavallo con i saluti del Sindaco Biagio Faragalli e del Direttore artistico maestro Antonio De Luca accompagnati dall’Assessore al turismo e spettacoli Silvio Ranieri.

Presenti anche il Console Generale d’Italia a Bruxelles Francesco Varriale, una delegazione di deputati al Parlamento europeo tra cui Francesco Ventola, Chiara Gemma, Denis Nesci, Giusy Princi e Pasquale Tridico, la delegazione della sezione giovani dell’Associazione e tanti funzionari ed esperti dell’Unione europea che hanno gradito e degustato il prodotto.

La Calabria continua a investire nella valorizzazione delle sue eccellenze, e il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto si conferma un protagonista indiscusso di questa strategia. Eventi come quello di Bruxelles dimostrano che l’enogastronomia può essere un potente strumento di sviluppo, capace di unire tradizione e innovazione per costruire un futuro più prospero per la regione.