“Il cono d’ombra”, la storia di Denis Bergamini su Sky Tg24 Insider

StrettoWeb

“Il cono d’ombra, la storia di Denis Bergamini” è il nuovo podcast di Pablo Trincia: una produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm e con il sostegno di Calabria Film Commission. Si tratta di un podcast, realizzato in sette episodi, raccontato da Pablo Trincia e scritto dallo stesso Trincia insieme a Debora Campanella, che ricostruisce nel dettaglio la storia del centrocampista del Cosenza e la sua tragica fine.

I primi due episodi saranno disponibili in anteprima da oggi, 27 maggio, su Sky TG24 Insider, e dal 31 maggio su tutte le principali piattaforme, con un episodio al giorno. Prossimamente, anche in programma una docuserie Sky Original, con la regia di Paolo Negro, su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport e in streaming su NOW.