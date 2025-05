Le Iene a Reggio Calabria per il povero Alessandro: Falcomatà si scusa, ma la troupe Mediaset viene derubata ad Arghillà | DETTAGLI

StrettoWeb

Alessandro, il giovane di Reggio Calabria colpito da una malattia rara quando aveva otto anni e oggi invalido al 100%, è finito a Le Iene per il suo caso che riguarda l’occupazione dell’appartamento dove viveva mentre si trovava in ospedale per degli accertamenti. Matteo Viviani, inviato del noto programma di Italia1 ha incontrato il sindaco Falcomatà che dice di essere all’oscuro di tutto e chiede scusa ad Alessandro che per più volte aveva provato a mettersi in contatto con il primo cittadino per cercare di ricevere un alloggio adeguato.

Durante il servizio andato in onda ieri sera, alla troupe de Le Iene sono state rubate le attrezzature e poi grazie al preciso e attendo lavoro della Polizia è stato possibile recuperare tutto. Matteo Viviani è anche riuscito a risalire agli occupanti dell’immobile che era stato affidato ad Alessandro sempre sito ad Arghillà e questi rimangono stupiti nello scoprire che quella casa, da loro occupata, doveva essere in realtà abitata da un giovane con disabilità al 100%.