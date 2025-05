L’IC “Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto” protagonista a Scuole in Musica | FOTO

StrettoWeb

Un indimenticabile tripudio di suoni ed emozioni, quello vissuto dagli allievi dell’Orchestra dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto”, testimonianza della forza della musica, in grado di costruire ponti e favorire incontri di anime e di intenti. Una magia sprigionatasi sul palco di “Scuole in Musica”, martedì scorso, al teatro “Nuova Italia” di Pontassieve, in cui gli studenti diretti dal Maestro Roberto Filippo Caridi, hanno dato ancora una volta prova del loro talento e dell’armonia che si suggella con la musica d’insieme.

La rassegna, nata con l’obiettivo di celebrare la musica scolastica e il dialogo tra istituti provenienti da diverse regioni italiane, ha coinvolto, dal 6 al 9 maggio, insieme all’Istituto reggino, gli Istituti Comprensivi di Pontassieve, “Giovanni della Casa” di Borgo San Lorenzo – plesso di Vicchio, Reggello, “Speranza-Lettieri” di Centola -Rofrano (Salerno), la Scuola “G. Giuntini” di Pontassieve e il Liceo Musicale “G. Alberti – Dante” di Firenze. Un’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo di Pontassieve, in collaborazione con il Comune di Pontassieve, sostenuta dal progetto regionale Toscana musica, che focalizza l’attenzione sul linguaggio musicale inteso come strumento di crescita culturale, sociale ed educativa.

Secondo atto di una sinergia messa in campo con l’I. C. di Pontassieve, capitanato dalla Dirigente scolastica Adriana Aprea, già lo scorso anno, in riva allo Stretto, con il concerto “Una città per suonare”. “Scuole in Musica è un esempio straordinario di come la musica possa creare legami tra ragazzi, con un linguaggio universale capace di unire e creare ponti culturali, amicizie ed esperienze – le parole di Carlo Boni, Primo Cittadino di Pontassieve – È stato bello vedere tanti giovanissimi portare fieri i loro strumenti e parlare con la musica, regalandoci e regalandosi emozioni“.

Un tappeto musicale fluido e frizzante siglato dagli studenti reggini, accompagnati dai docenti di strumento musicale Maria Grazia Polimeni, Alessandro Monorchio, Bruno Polimeni, che hanno contagiato la platea con intensità e allegria. “Star Wars Theme” di John Williams, tra i temi cinematografici più iconici e riconoscibili di tutti i tempi, il coinvolgente “The Tempest” di Robert W. Smith, il ritmo travolgente di “Tequila” di Chuck Rio e il brio irresistibile di “Y.M.C.A.” di Jacques Morali, Henri Belolo e Victor Willis, il repertorio snocciolato sul palco.

“Per la nostra scuola è un grande onore e motivo di soddisfazione partecipare a un progetto che unisce diverse regioni italiane, coinvolgendo ragazzi che cooperano attraverso la musica. – dichiara il Dirigente Scolastico dell’I. C. “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto”, Prof. Marco Geria – Gli studenti hanno dimostrato che, grazie alla cultura musicale, è possibile superare ogni distanza geografica, costruendo legami autentici e armonie condivise“.

