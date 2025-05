Hockey su Prato: SSD Unime ko 5-1 contro Pol. Valverde

StrettoWeb

Big match amaro per la SSD UniMe che, complice un avvio da dimenticare, va sotto di due e, di fatto consegna lo scontro al vertice del Campionato di Serie B alla Polisportiva Valverde. Al “Seminara”, i padroni di casa impiegano appena tre minuti per indirizzare la gara sui binari giusti e poi, forti del doppio vantaggio, gestire fino a terminare con una “Manita” finale forse un pò troppo pesante per la truppa allenata da Coach Spignolo.

Pronti via ed Andrea Caruso approfitta di una clamorosa disattenzione della difesa messinese per insaccare da distanza ravvicinata. La retroguardia grigio-azzurra si addormenta di nuovo al 7’, quando un fallo ingenuo regala un angolo corto al Valverde: lo specialista Sameh non perdona e sigla il 2-0. Il doppio vantaggio pesa sulla formazione universitaria, entrata in campo senza la convinzione che l’importanza richiedeva, cosi il team di casa continua a macinare gioco, mostrando grande organizzazione e lucidità offensiva. Al 17’ un’altra leggerezza difensiva, stavolta di Davide Visalli, concede un nuovo corto ai padroni di casa ed anche in quest’occasione Sameh colpisce siglando il 3-0.

A questo punto mister Spignolo corre ai ripari ridisegnando la squadra: Jerry Ragonese viene inserito al centro della difesa, mentre Federico Cardella torna a dirigere il centrocampo, trovando maggiore equilibrio ed organizzazione, cosi da iniziare ad affacciarsi dalle parti dell’estremo difensore avversario. Nonostante questo, però, al 29’ arriva anche il poker del Valverde, con l’argentino Gazzera abile a deviare in rete una conclusione. Un minuto dopo la risposta messinese è griffata da Cristian Visalli, che approfitta di una respinta corta del portiere del Valverde dopo un angolo corto trovato e battuto con potenza da Khalil.

La SSD Unime diventa più propositiva, guadagna altri corti ma non riesce a concretizzarli ed alla fine, a pochi minuti dal triplice fischio, arriva anche la quinta rete del Valverde, ancora con Gazzera. Tra le file universitarie ci sarà spazio anche per l’esordio del giovane Gabriele Surace che, all’ultimo minuto, trova la via del gol, annullato dall’arbitro Guadagnino per un presunto tocco di piede.

Resta l’amarezza in casa Unime per un approccio alla gara completamente sbagliato, in un match già complicato contro una squadra solida e in testa alla classifica. Le assenze hanno sicuramente pesato: fuori il portiere titolare Ciccio Raffa, sostituito dal giovane Giacomo Manganaro, e indisponibile anche Daniele Intersimone, in panchina dopo il problema muscolare patito contro la PGS Don Bosco. A queste defezioni si aggiungono quelle di Davide Arena e Pietro Lo Presti, non convocati.

L’unica nota positiva della terza giornata arriva dal mezzo passo falso della GS Raccomandata Giardini, fermata sul 2-2 dal fanalino di coda PGS Don Bosco Barcellona. Un risultato che consente alla SSD Unime di mantenere da sola il secondo posto in classifica e di potersi giocare, proprio nel prossimo turno contro la squadra ionica, una posizione che potrebbe valere la qualificazione ai playoff promozione.

Pol. Valverde Hockey-SSD Unime 5-1

Marcatori al 3 Caruso, al 7 Sameh, al 17 Sameh, al 29 Gazzera, al 31 Visalli C., al 58 Gazzera

Valverde Hockey 2018 : Guida, Arnone,Bandieramonte, Cantale, Sameh, Caruso, Gazzera, Lupo, Maugeri, Platania, Parisi. (entrati) Scornavacchia, Romano, Picano. All. Angelo Giulio

SSD Unime : Manganaro, Provenzale, Donato, Visalli D., Romano, Suresh, La Maestra, Auditore, Cardella, Khalil, Visalli C. A disposizione (entrati) Barone, Soraci, Malluzzo, Ragonese, Intersimone, Surace, Raffa. All. Antonio Spignolo

Note : angoli corti 6 a 4 per il Valverde – Amminiti . Parisi,Bandieramnonte (Valverde) – Cardella – Visalli C – Visalli D (Unime).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.