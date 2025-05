Hockey su prato: SSD Unime batte 3-1 la PGS Don Bosco Barcellona

StrettoWeb

Esordio casalingo vincente per la SSD UniMe che, per la seconda giornata del Campionato di Serie B di hockey prato, batte la PGS Don Bosco ed ottiene la prima vittoria del torneo, secondo risultato utile dopo il bel pari sul campo della GS Raccomandata. Il 3-1 finale con il quale la truppa allenata da Coach Spignolo porta a casa i tre punti è frutto di un match giocato con determinazione sin da primo minuto, quando in campo parte tra i titolari la coppia Khalil-Suresh (il secondo assente alla prima di campionato) che si conferma su alti standard e da un grosso contributo ai grigio-azzurri, abili a tenere sempre alta la soglia dell’attenzione ed a concedere poco agli ospiti durante tutto l’incontro.

Dopo i primi tentativi, al 17’ la squadra di casa passa in vantaggio: Kahlil pesca sulla destra La Maestra, che dribbla il proprio marcatore e serve una gran palla a capitan Malluzzo, che non si fa pregare e di prima spinge la pallina alle spalle del portiere ospite. Passano solo altri 8 minuti quando al 25’ arriva anche il raddoppio: angolo corto, tiro forte e preciso di Khalil che la difesa respinge su Federico Cardella, abile a stoppare e tirare un preciso push che batte ancora l’estremo difensore barcellonese per il 2-0. Al 26’ Daniele Intersimone, fino a quel momento insuperabile nella linea difensiva, è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare, sostituito in maniera impeccabile dall’esperto Jerry Ragonese.

Al 27’ ci prova l’egiziano in maglia UniMe che, con ‘azione ubriacante conclude sfiorando il palo. Rete solamente rimandata, perchè quale minuto dopo, sempre su azione di angolo corto, un preciso passaggio dal fondo di Suresh pesca Khalil che con un tiro di rara potenza e precisone porta i suoi sul 3-0, chiudendo di fatto il match. Sotto di 3, i ragazzi di Mazzeo tentano la reazione e, dopo qualche tentativo, centrano il bersaglio al 44’, accorciando con Aliberti per il 3-1 finale.

Soddisfatto a fine gara Coach Spignolo: “Oggi siamo sicuramente contenti per la vittoria, maturata dopo un a buona prestazione in un pomeriggio caldissimo. Siamo soddisfatti anche di aver recuperato atleti importanti come Suresh Yadew e il giovane Davide Arena, anche se abbiamo qualche apprensione per l’infortunio di khalil. Chiaramente è inutile nasconderlo: si spera di averlo tra sette giorni tra gli undici in campo contro un Valverde che, ad oggi, non sembra conoscere ostacoli sulla propria strada. Noi ci prepareremo bene in settimana, per giocarci la nostra gara al meglio delle nostre possibilità”.

Prossimo turno in programma per domenica 11 maggio al Seminara di Valverde contro il Valverde Hockey 2018, team in questo turno ha battuto in casa la GS Raccomandata Giardini per 4-1 e guida il Girone a punteggio pieno. La SSd Unime in quell’occasione avrebbe la possibilità di tentare anche un sorpasso in classifica in caso di successo, ma l’impresa appare ardua in sede di pronostico, in virtù della forza e dell’esperienza del club catanese, che non nasconde le proprie possibilità di promozione in A2.

Tabellino SSD UniMe-PGS Don Bosco 3-1

Marcatori : al 17 Malluzzo, al 25 Cardella, al 37 Khalil, al 44 Aliberti.

SSD Unime, Raffa F, Provenzale, Romano, Donato, Intersimone, Suresh, La Maestra, Visalli D., Cardella, Khlil, Soraci. A disposizione (entrati) Manganaro, Auditore, Arena, Malluzzo, Lo Presti, Ragonese, Raffa G. All. Spignolo

PGS Don Bosco : Mobilia, Abbate, Aliberti, Aliquò, Alosi, Borgese, Mazzeo, Di Pasquale, Raymo, Calabrese, Maio. A Disposizione (entrati) Triolo, Barbaro, D’angelo,

All. Mazzeo

Arbitri : Fresta e Guadagnino di Catania

Note : angoli 5 a 2 per la SSD Unime – Nessuna ammonizione

Risultati, classifica e prossimo turno

Risultati

SSD UNIME – PGS DON BOSCO 3-1

VALVERDE HOCKEY 20218 – GS RACCOMANDATA 4-1

Classifica

VALVERDE HOCKEY 2018 6 SSD UNIME 4 GS RACCOMANDATA 1 PGS DON BOSCO 0

Prossimo turno (11.05.2025)

PGS DON BOSCO-GS RACCOMANDATA

VALVERDE HOCKEY 2018-SSD UNIME

