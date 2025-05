Guerra Ucraina, Zelensky: “pronto ad incontrare Putin in Turchia”

StrettoWeb

Sembrano esserci spiragli di pace per l’Ucraina. Il presidente turco Erdogan ha fatto sapere di essere disponibile ad ospitare in Turchia i negoziati tra la Russia e l ’Ucrain a. La richiesta era arrivata da Vladimir Putin , che si è detto disponibile a “riprendere le trattative dal 15 maggio a Istanbul, perché Mosca non ha mai chiuso la porta a Kiev”. I l presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto alla proposta: “ aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani, per garantire le basi necessarie per la diplomazia. Non c’è punto nel prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì”.

Trump: “Kiev dovrebbe accettare l’incontro in Turchia”

“Il presidente Putin non vuole avere un cessate il fuoco con l’Ucraina ma vuole vedersi giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine si questo bagno di sangue. L’Ucraina dovrebbe accettare immediatamente”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth sottolineando che accettando Kiev avrebbe modo di determinare “se un accordo è possibile. Se non lo è i leader europei e gli Stati Uniti sapranno come stanno le cose e potranno procedere. Inizio a dubitare che l’Ucraina farà un accordo un Putin, che è troppo impegnato a celebrare la vittoria della Secondo Guerra Mondiale, che non sarebbe stata vinta senza gli Stati Uniti”.

