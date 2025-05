Guerra Ucraina, Peskov: “lavoriamo per incontro Trump-Putin”

StrettoWeb

Dopo la firma per l’accordo sulle terre rare con l’Ucraina, Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni che in quel di Mosca avranno fatto drizzare le antenne. Se, fin qui, il presidente USA è stato sempre molto morbido nel parlare della Russia e del suo omologo Vladimir Putin, posizione che aveva raffreddato enormemente i rapporti con l’Ucraina e Zelensky, adesso il tycoon ha iniziato a pensare (e a dire) che la Russia forse non vuole la pace in Ucraina e che gli sforzi che gli USA stanno facendo per mediare rischiano di essere vani. La vendita delle armi americane a Kiev, anche questa seguente all’accordo sulle terre rare, è stata un bel ‘punto esclamativo’ nel discorso.

Di tutta risposta, dal Cremlino fanno sapere che si sta lavorando a un “necessario” incontro fra Trump e Putin. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un briefing con la stampa. ”Riteniamo che per molti versi sia ovviamente necessario un incontro” tra Putin e Trump, che ”è sulla bocca di tutti”, ha detto Peskov. Per cui ”deve essere preparato e ciò richiede sforzi a diversi livelli di competenza. Ciò richiede contatti continui tra Mosca e Washington, che sono stati avviati e sono attualmente in corso“, ha spiegato Peskov.

