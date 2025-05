Guerra Ucraina, morto soldato originario di Palermo: il corpo non può essere recuperato | NOME

StrettoWeb

“Memorial”, l’associazione dei volontari internazionali per l’Ucraina, ha confermato la morte sul campo di battaglia del combattente italiano Antonio Omar Dridi, foreign fighter di 35 anni originario di Palermo. Si tratta del 5° italiano morto sul campo di battaglia in ucraina. La Farnesina non ha ancora dato conferma della sua morte ma i commilitoni del ragazzo ne hanno celebrato la morte in guerra: “Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello“.

Il corpo di Dridi si troverebbe in una zona sotto il controllo russo. Il cadavere, al momento, non può essere recuperato e, secondo “Repubblica”, per questo motivo non sarebbe ancora data l’ufficialità della morte. Dridi è disperso da marzo e per ora viene considerato “missing in action“.