Guerra Ucraina, Meloni: “abbiamo capito chi è disponibile alla pace e chi no”

Chiarire la posizione delle parti in causa, di tutti gli attori al tavolo delle trattative per arrivare a un accordo di pace in Ucraina. Una priorità che porta, lentamente, a disegnare il quadro preciso della situazione nel conflitto fra Mosca e Kiev. Giorgia Meloni, arrivata al summit Cpe di Tirana, a proposito dei colloqui per un cessate il fuoco in Ucraina, ha mostrato un velo di scetticismo rispetto agli sviluppi delle ultime ore. Il Premier italiano si è detto però volenteroso di non gettare la spugna.

“Abbiamo visto nelle ultime ore, rispetto a una certa propaganda, chi sia disponibile a fare dei passi importanti a favore della pace e chi invece meno disponibile. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l’Ucraina. E continuiamo a lavorare per questo obiettivo“, ha dichiarato Meloni.