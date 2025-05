Guerra Ucraina, Francia: “l’Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia”

StrettoWeb

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha dichiarato all’Afp che gli europei stanno preparando una nuova serie di sanzioni contro la Russia, che sperano di coordinare con gli Stati Uniti, nel caso in cui Mosca continui a rifiutare qualsiasi cessate il fuoco in Ucraina. “Noi europei accompagneremo questa iniziativa americana con un diciassettesimo pacchetto di sanzioni e ieri ho preso l’impegno con Lindsey Graham di cercare di coordinare questi due pacchetti di sanzioni, sia in termini di sostanza che di tempistica”, ha dichiarato il ministro francese, riferendosi al senatore repubblicano che questa settimana ha proposto sanzioni statunitensi più severe contro Mosca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.