I bambini della scuola “Il grillo parlante” di Cosenza in visita a Palazzo San Giorgio

Una gita in città diventa occasione di visita a Palazzo San Giorgio per alcune classi della scuola elementare “Il grillo parlante” di Cosenza. Nella mattinata di mercoledì 21 maggio, infatti, la giovanissima scolaresca ha avuto modo di esplorare e conoscere il Palazzo comunale cittadino grazie alla guida puntuale di personale dell’Ufficio di presidenza. Salone dei Lampadari, Sala dei Sindaci e Aula consiliare Pietro Battaglia sono state le tre tappe di questo piccolo tour; di ognuna è stata descritta e spiegata la funzione oltre che la storia.

Proprio l’Aula Battaglia è stata individuata quale luogo preposto a sviluppare l’attività didattico-istituzionale più importante. Gli studenti, infatti, hanno avuto modo di apprendere dagli addetti quale sia il funzionamento del consiglio comunale e degli organi di governo e le relative differenze. Hanno appreso anche come funzionino le elezioni di un consigliere e del Sindaco e quale sia la durata del mandato.

Con il supporto dei propri docenti molti di loro si sono resi partecipi e protagonisti di domande e curiosità tanto che hanno preso in considerazione l’idea del “consiglio dei ragazzi” che il Comune di Reggio si sta già impegnando a riattivare nuovamente presso la nostra città.

Il Sindaco Falcomatà ha espresso soddisfazione per questa tipologia di visite, sempre più frequenti, a Palazzo San Giorgio. “Sono le nuove generazioni che, attraverso forme attive di partecipazione, devono appropriarsi degli strumenti elementari ed essenziali della politica – ha dichiarato il primo cittadino – perché la democrazia comincia praticando diritti e doveri sanciti dalla Costituzione in modo consapevole; visite come queste svolgono una funzione importante a livello civico e, per tali motivi, saremo sempre disponibili ed accoglienti verso il mondo della scuola”.