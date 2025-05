Grave incidente sull’A1: coinvolte quattro auto della polizia, una donna morta e diversi feriti

StrettoWeb

Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), vicino lo svincolo dell’A15. Diversi i feriti e code in entrambe le direzioni: una decina di chilometri verso Milano e anche rallentamenti verso Bologna per curiosi. Ci sarebbe un ferito più grave, portato via in elisoccorso, uno in condizioni di media gravità e altri feriti più lievi in attesa delle ambulanze. Probabilmente due auto si sono urtate lateralmente e sono poi iniziati i tamponamenti a catena.

Altro incidente in A1 in Emilia, una donna morta e 3 feriti – Poco dopo l’incidente che si è verificato nella corsia nord e che ha coinvolto quattro auto della polizia, un altro grave scontro è avvenuto nell’opposta corsia di marcia, in direzione Bologna, sempre tra Parma e Piacenza. Al chilometro 73 un tamponamento ha coinvolto altri quattro veicoli: una donna è morta, due persone sono rimaste ferite gravemente e un’altra ha riportato diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso da Piacenza con l’auto medica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e una della Croce Bianca. Inoltre, si è reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco e l’arrivo dell’elisoccorso di Parma.