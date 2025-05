Granfondo “Giro dell’Etna”: Aurelio Sisi è Campione Italiano FCI

StrettoWeb

123 chilometri, 2.200 metri di dislivello tra tornanti, vigneti, panorami mozzafiato tra colate laviche, ginestre e boschi rigogliosi; questo il percorso della Granfondo “Giro dell’Etna”, gara amatoriale che quest’anno assegnava il titolo di Campione Italiano Granfondo FCI. E ieri, dopo la partenza da Pedara (CT), dopo essersi inerpicati tra le colline che costeggiano quella che i catanesi chiamano con rispetto “a muntagna”, Aurelio Sisi della categoria M7, aiutato dal compagno di squadra Roberto Fortuna, che lo ha tenuto al coperto negli ultimi 30 km di gara, ha raggiunto il traguardo prima dei suoi diretti avversari, conquistando il titolo di Campione Italiano Granfondo FCI, e coprendo il percorso di gara in poco più di 4 ore.

Una gara dura per duri, oltre alla distanza ed al dislivello, si è aggiunto il caldo che in Sicilia si fa già sentire. Ma il vibonese Sisi non si è lasciato intimorire e con la caparbietà che lo contraddistingue ha conquistato il titolo che lo ripaga dei tanti sacrifici fatti in sella alla sua bici. Un risultato, – che si aggiunge a quello conquistato appena qualche giorno addietro da Nicola Provenzano, Campione Italiano della Montagna -, e che porta un altro titolo di Campione Italiano in Calabria.

Una vittoria che riempie di gioia tutti i componenti della ASD Kratos Red che potranno vantare all’interno della squadra ben due campioni italiani! Il presidente Andrea Marino, si congratula con tutti gli atleti, ma in particolare con il lametino Nicola Provenzano e con il vibonese Aurelio Sisi per i prestigiosi traguardi sportivi raggiunti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.