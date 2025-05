Grande successo per il Triathlon della Riviera Cristallina 2025

StrettoWeb

Si è concluso domenica 4 maggio 2025, con la gara Olimpica, il Triathlon della Riviera Cristallina, l’unica manifestazione di triathlon olimpico in Calabria. Un evento che ha portato sport, partecipazione e bellezza nei territori della fascia jonica reggina. Nato all’interno del progetto Riviera Cristallina e organizzato dalla ASD Atlas, il Triathlon ha coinvolto circa 75 atleti, 70 volontari e un pubblico distribuito di circa 1.000 persone durante le due giornate di gara.

L’evento si è svolto con il supporto della Federazione Italiana Triathlon (FITRI), in particolare grazie alla fiducia del Presidente Riccardo Giubilei e del Consigliere Federale Nicola Intini, con il patrocinio del CONI Calabria e di Sport e Salute, e con il contributo concreto dei Comuni di Bovalino, Benestare, Careri e Ardore.

Tra i vincitori spiccano Daniele Gambitta e Nicoletta Santonocito, primi assoluti nella gara olimpica. Entrambi si sono aggiudicati anche il titolo regionale FITRI 2025.

Premi speciali sono stati inoltre assegnati: Queen of the Sea a Nicoletta Santonocito (miglior frazione di nuoto) e King of the Hill a Daniele Gambitta (miglior tempo nella frazione di salita in bici).

L’evento ha avuto un impatto concreto sul territorio: tutte le strutture ricettive aderenti al progetto sono state completamente occupate, e grazie al coinvolgimento diretto di numerose aziende locali, tra pasta party, sconti, logistica e momenti di socializzazione, la Riviera Cristallina ha vissuto due giornate di grande fermento collettivo.

“Un successo oltre le aspettative, nonostante le tante difficoltà organizzative. Ciò che abbiamo visto in questi giorni è la prova che questa terra ha voglia di fare, di muoversi, di accogliere. Il Triathlon non è solo una gara, è un simbolo di quello che possiamo diventare,” ha dichiarato Filippo Strano, Direttore del Progetto Riviera Cristallina.

Il Comitato Organizzatore ha confermato che ci sarà una seconda edizione, con l’obiettivo di valorizzare ogni anno una parte diversa del territorio, variando i tragitti per far scoprire l’intera Riviera Cristallina.

I risultati ufficiali sono disponibili sulla piattaforma ICRON: www.icron.it

