Grande partecipazione al 1° Memorial “Roberto Quartullo” | FOTO

Emozione, entusiasmo e una forte partecipazione hanno caratterizzato il 1° Memorial “Roberto Quartullo”, torneo calcistico giovanile organizzato in onore dello storico fondatore del Centro Reggio Junior, figura molto amata e stimata nell’ambito sportivo reggino per l’impegno e la dedizione con cui ha formato generazioni di giovani atleti. Cinque le società coinvolte in questa prima edizione: Centro Reggio Junior, Ludos, Pro Pellaro, Mirabella e Ravagnese, che si sono sfidate in un clima di grande correttezza e spirito sportivo. Una giornata di festa in cui lo sport è stato vero protagonista, diventando veicolo di memoria, passione e aggregazione.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal figlio Pasquale Quartullo, che ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione, con il desiderio di far rivivere – anche solo per un giorno – l’eredità morale e sportiva lasciata dal padre. Durante la manifestazione, Pasquale ha voluto ricordare così il suo impegno: “Questo Memorial è nato dal cuore, per rendere omaggio non solo a mio padre, ma a tutto ciò che ha costruito in questa città. Ha dedicato la sua vita allo sport e ai ragazzi, credendo che il calcio potesse educare prima ancora che formare atleti. Vedere tanti bambini giocare, divertirsi e condividere questa giornata è stato il modo più bello per sentirlo ancora con noi. Papà ha lasciato un’eredità che continueremo a portare avanti con orgoglio”.

Il Memorial ha rappresentato non solo una competizione sportiva, ma un importante momento di aggregazione sociale per famiglie, appassionati e cittadini, che hanno condiviso un messaggio forte: attraverso lo sport si costruisce comunità, si tramandano valori e si tiene viva la memoria di chi ha creduto nei giovani e nel futuro. L’auspicio è che il torneo possa diventare un appuntamento fisso nel panorama sportivo reggino.