Gole dell’Alcantara: dove si trovano e cosa vedere

Le Gole dell’Alcantara, o Gole di Larderia, sono delle strette gole situate nella Valle dell’Alcantara, in Sicilia, alla fine della catena montuosa dei Peloritani, tra Castiglione di Sicilia e Motta Camastra. Si tratta di uno dei monumenti naturali più affascinanti di tutta la regione, visitate ogni anno da un crescente numero di visitatori, e non solo tra gli appassionati di trekking.

Un monumento naturale di grande fascino

Le gole sono alte fino a 25 metri e larghe tra i 2 e i 5 metri: il risultato di migliaia di anni dello scorrere dell’acqua, che ha progressivamente eroso le pareti portando alla luce il corpo lavico, con le tipiche fessurazioni verticali.

La gola più grande e celebre è quella dell’Alcantara, che è lunga più di 6 km e percorribile per almeno la metà in maniera relativamente agevole. Oltre ad essere una delle più imponenti, la gola è famosa anche per un’altra particolarità: le pareti sono state create da colate di lava basaltica, raffreddatasi poi molto velocemente creando delle forme prismatiche pentagonali ed esagonali, che richiamano la struttura molecolare dei materiali che la costituiscono.

La natura nella zona

Lungo i 48 km del fiume Alcantara è possibile ammirare un ambiente fluviale piuttosto vario, con formazioni vegetali e colture agrarie di buon interesse, contraddistinto da una elevata diversità di biotopi in rapporto alla variazione dell’altitudine, del clima, del suolo e delle pendenze.

Di grande interesse è anche la fauna, che si conferma ricca e abbondante nonostante alcuni interventi a forte impatto antropico: lungo le rive del fiume è infatti possibile osservare un ambiente naturale, integro e diversificato, in cui vivono molte specie di interesse naturalistico.

Le attività outdoor

In tutto il territorio del Parco dell’Alcantara, e anche in prossimità delle gole, è possibile praticare diverse discipline outdoor che non impattano sull’ambiente e che consentono al visitatore di vivere in maniera completa il Parco stesso, nonché di entrare maggiormente in contatto con l’ambiente circostante.

Per gli appassionati, sarà sicuramente di interesse sapere che è possibile trascorrere una giornata all’insegna del trekking, percorrendo i diversi sentieri, alcuni dei quali con partenza dai centri storici, altri che invece conducono a spettacolari vedute su tutta la valle e sul fiume. Ancora, nel territorio del Parco è possibile condurre passeggiate a cavallo che consentono di godere appieno la natura circostante, o ancora svolgere altre attività, sempre nel rispetto della natura e dell’ambiente.

In tal senso, ricordiamo anche che il Parco è sempre impegnato a proporre progetti educativi a coinvolgimento di tutte le fasce d’età della popolazione scolastica, offrendo agli studenti la possibilità di conoscere e rispettare il fiume, le gole e tutta la zona, riconosciuta come risorsa preziosa e insostituibile nel territorio regionale e nazionale. L’ente si impegna dunque a promuovere una visione del fiume che non è solamente un elemento naturale, bensì un valore da esplorare, vivere e proteggere.

Come arrivare alla Gola dell’Alcantara

I turisti possono arrivare alla Gola dell’Alcantara con la propria auto. Da Messina basta percorrere la SS 114 e deviare presso Giardini Naxos, verso la SS 185, in direzione Motta Camastra – contrada Sciara. Dopo 12 km si possono raggiungere le gole. Se si percorre l’Autostrada A18, sempre da Messina, in direzione Catania, basterà uscire all’uscita di Giardini Naxos.

Se invece si vuole arrivare alla Gola da Catania, basta imboccare l’Autostrada A18 in direzione Messina, e deviare alla già citata uscita di Giardini Naxos. Quindi, dall’uscita dell’autostrada si potrà proseguire per circa 12 km in direzione Motta Camastra – contrada Sciara.

Se si proviene infine da Bronte – Randazzo, basterà recarsi a Castiglione di Sicilia e da qui proseguire per Motta Camastra, in contrada Sciara.

Come accedere alla Gola dell’Alcantara

È possibile accedere alla Gola dell’Alcantara dall’accesso comunale che è situato nel comune di Motta Camastra, in contrada Sciara. Da Francavilla di Sicilia è invece possibile accedere mediante un sentiero comunale (Le Gurne) che costeggia le gole e i piedi dei ruderi del castello. C’è poi un terzo accesso, sul territorio del comune di Castiglione di Sicilia, con attraversamento del fiume attraverso un ponte in legno.

