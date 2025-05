Giusi Princi inaugura gli uffici di prossimità giudiziari sull’alto Tirreno cosentino: “la giustizia torna nei territori”

StrettoWeb

Anche i Comuni dell’alto Tirreno cosentino avranno gli uffici di prossimità giudiziari. “Diventa sempre più prossimo e concreto il legame tra i cittadini e la giustizia, con al centro i territori”, afferma l’eurodeputato Giusi Princi, che ha coordinato il progetto per l’istituzione di 25 uffici di prossimità giudiziari. L’iniziativa, voluta dal Presidente Occhiuto, mira a garantire servizi decentrati per le aree interne e le fasce sociali più vulnerabili della Calabria.

“È motivo di orgoglio avere partecipato all’inaugurazione degli Uffici di prossimità giudiziari nei Comuni dell’alto Tirreno: Belvedere Marittimo, Cetraro, Praia a Mare, Scalea e Verbicaro, altro importante passo verso un sistema di giustizia più accessibile e vicino ai bisogni locali”, prosegue Giusi Princi.

“Si consolida così una rete importante – continua Princi -, un traguardo significativo per tutelare le aree interne raggiunto in meno di due anni: manca solo Mileto per completare infatti i 25 uffici di prossimità voluti dalla Regione e dislocati in altrettanti comuni calabresi. Il progetto, promosso dalla Regione Calabria e dal Ministero della Giustizia, è stato reso possibile grazie a uno stanziamento di un milione e settecentomila euro. Gli uffici garantiranno ai cittadini assistenza e accompagnamento nella volontaria giurisdizione direttamente sul territorio. Esprimo un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione degli uffici nell’area del cosentino: i sindaci dei Comuni interessati, il Presidente del Tribunale di Paola Filippo Leonardo, Francesco Venneri, Direttore regionale dell’UOP, e Fincalabra, che ha curato l’attuazione del progetto, oltre al Presidente Occhiuto per la fiducia ripostami anche nel mio nuovo ruolo”.

“Con l’apertura di questi uffici – sottolinea Princi – i cittadini dell’intero comprensorio cosentino avranno un servizio di giustizia rapido e accessibile, vicino a dove vivono. È un’ulteriore risposta per migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione e garantire che tutte le aree della regione possano contare su servizi moderni e all’avanguardia. È il risultato concreto di un percorso istituzionale realizzato finalizzando al meglio risorse che in precedenza non erano state spese, per garantire importanti servizi a beneficio dei territori e dei singoli cittadini”.

Tutti i comuni coinvolti nel progetto di uffici di prossimità sono equamente distribuiti sul territorio regionale. I tribunali coinvolti sono quelli di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria, Paola, e Vibo Valentia.