Capellupo e Carpino, il chiarimento sulla strada di Giovino e la frecciatina a Riccio

“Sulla strada di Giovino nessun arcano da risolvere né tanto meno sperpero di denaro. É andata semplicemente così: nel progetto originario era prevista solo la realizzazione del nastro stradale, vista l’esigua somma a disposizione, ma l’Amministrazione in corso d’opera, recuperate altre economie, ha deciso di fare anche di più prevedendo la sistemazione e delimitazione di uno spazio parcheggi recependo, in tal senso, una serie di richieste pervenute da cittadini ed operatori. Per poter consentire questo ulteriore passaggio, si sono tenute delle conferenze dei servizi che, con i relativi pareri, hanno dato il via libera all’intervento. Si tratta quindi di un investimento aggiuntivo che l’Amministrazione ha voluto garantire, per rendere maggiormente fruibile e accessibile un’area spesso oggetto di parcheggi selvaggi e disordine durante il periodo estivo, venendo così incontro ai bisogni degli utenti”. È quanto si legge in una nota stampa dei consiglieri comunali di Catanzaro Vincenzo Capellupo e Alberto Carpino.

“Se il consigliere Riccio avesse letto meglio il contenuto della determina, senza limitarsi al solo titolo con il fine di strumentalizzare singoli termini tecnici, o ancora se avesse interloquito direttamente con gli uffici, come fa quando vuole, avrebbe trovato risposte ai suoi dubbi senza fare brutte figure. La rincorsa continua allo scoop spesso finisce per ritorcersi contro.

Alla gente interessa che le opere vengano fatte bene, perciò i progetti si declinano nella direzione dell’interesse collettivo, come nel caso della strada di Giovino che per la stagione estiva sarà utilizzabile. Ultima precisazione: quel pezzo di strada di Giovino è in quelle condizioni da sempre e Riccio fa il consigliere comunale, con delega assoluta sul quartiere marinaro e sui lavori pubblici, trasversalmente da circa 20 anni ma non risulta a nessuno che si sia mai speso per questa opera, forse perché non era di suo interesse politico a differenza probabilmente di altre. Ora, da bravo rosicone, decida di amare la nostra Catanzaro, si rassegni ai suoi fallimenti e ringrazi chi sta facendo, in quasi 3 anni, quello che lui non ha fatto in 20“, concludono.