Il giovane reggino Francesco De Marco “Alfiere della Repubblica”: la soddisfazione del Liceo “L. da Vinci”

“Siamo felici e condividiamo con Francesco e la sua famiglia la gioia dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica”. Così la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Borrello commenta il riconoscimento attribuito al giovane Francesco De Marco, allievo di 5ªN del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, all’indomani della cerimonia tenutasi al Quirinale. Lo studente, nell’estate del 2024, con un atto di coraggio ed eroismo, aveva salvato la vita di due anziani nel mare di Ragusa. Visibilmente emozionato, Francesco ha ricevuto il titolo direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica e si è detto ancora incredulo di essere salito agli onori della cronaca e del merito per un gesto, per lui, di naturale spontaneità e, al tempo stesso, quanto mai provvidenziale.

“Francesco è per tutti noi l’esempio di come il coraggio e l’altruismo nei confronti degli altri può trasformarsi in atto di eroismo- ha continuato la Dirigente Scolastica. Siamo certi che la sua vicenda potrà essere di esempio per tutti i giovani reggini a proseguire su un percorso ispirato ai valori della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo”. Alfiere della Repubblica è l’onorificenza che la Presidenza della Repubblica conferisce ai giovani che si sono distinti in attività scientifiche, culturali, artistiche e sportive o che siano state spese in volontariato o in azioni ispirate al senso civico. Mattarella ha indicato i giovani insigniti del titolo quali modello alternativo da seguire per la crescita del Paese.