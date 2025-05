Giornate della Prevenzione a Messina, lunedì scade il termine per la presentazione delle adesioni

StrettoWeb

Scade lunedì 26 maggio, il termine per la presentazione delle adesioni da parte di operatori e volontari che intendono offrire, a vario titolo, il proprio contributo in occasione della VI edizione delle Giornate della Prevenzione Medica a Messina, promossa dalla III Municipalità in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa si svolgerà sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso Villa Dante, e prevede attività gratuite rivolte alla cittadinanza, tra cui visite, controlli medici e consulenze sanitarie, grazie al coinvolgimento di professionisti del settore e volontari.

Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità entro e non oltre lunedì 26 maggio, inviando una mail all’indirizzo: circoscrizione03@comune.messina.it. Il coordinamento dell’evento è affidato a Silvana Paratore, legale e esperta in politiche sociali.