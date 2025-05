StrettoWeb

“Il Governo non invita a non votare i referendum, se qualcuno si è espresso in questo senso sono sue opinioni personali”. Lo dichiara il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a margine di una visita a Genova per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi.

“Come invita a votare ai referendum? Non invito niente, credo che ciascuno sia adulto e in grado di valutare che cosa è opportuno e giusto fare, quello che è giusto è informare”, ribadisce Giorgetti.