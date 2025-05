Gioiosa Jonica, bene confiscato donato all’associazione Don Milani subisce atti vandalici: sgomento nel paese

StrettoWeb

Uno stabilimento balneare, bene confiscato, era di recente stato donato all’Associazione don Milani di Gioiosa Ionica, ma è stato oggetto di atti vandalici, suscitando lo sgomento della città. “Lo SPI CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza all’Associazione don Milani di Gioiosa Ionica vittima di ignobili atti vandalici ai danni dello stabilimento balneare recentemente consegnato alla comunità”. Così in una nota la Segretaria Generale SPI metropolitano Mimma Pacifici. “Condanniamo fermamente questi gesti vigliacchi e inaccettabili, che colpiscono un presidio di legalità, inclusione sociale e impegno civile, simbolo di riscatto per il nostro territorio. Attaccare una realtà come quella del progetto don Milani – aggiunge la Segretaria Generale SPI CGIL – significa colpire l’intera comunità e i valori di giustizia, accoglienza e solidarietà che essa rappresenta”.

“Siamo certi che queste intimidazioni – conclude – non fermeranno il cammino tracciato, né indeboliranno la rete di forze sane che ogni giorno lavorano per costruire una Calabria più giusta e più libera. Come SPI CGIL ribadiamo il nostro sostegno concreto e continueremo a stare al fianco di chi opera per il bene comune”.