Gioiosa Ionica: interrogazione del gruppo “Costruire Insieme” sulla mancata istituzione della consulta delle associazioni

Il gruppo di minoranza “Costruire Insieme” ha sollevato un’importante interrogazione all’Amministrazione Comunale di Gioiosa Ionica riguardo all’assenza della Consulta delle Associazioni, nonostante siano trascorsi due anni dall’insediamento della nuova giunta. Il Consigliere Carmenzita Logozzo aveva già messo in evidenza questa problematica in consiglio, sottolineando l’importanza della Consulta per il territorio, ma senza ottenere risultati concreti. Secondo il gruppo di minoranza, Gioiosa Ionica, storicamente nota per la sua vivace vita associativa, sta affrontando ora una fase critica, caratterizzata da una gestione che sembra ignorare le necessità del mondo associativo.

La Consulta delle Associazioni, che avrebbe dovuto operare come un braccio organizzativo per le diverse realtà attive nella comunità, non è stata ancora costituita. Per questo motivo, il gruppo “Costruire Insieme” ha formulato alcune domande fondamentali all’Amministrazione:

Quali sono le ragioni dell’assenza della Consulta delle Associazioni? Quali azioni intende intraprendere l’amministrazione per garantire il riconoscimento e il

supporto alle molteplici associazioni che operano nei settori sociale, culturale e territoriale? È prevista un’interlocuzione con le associazioni per comprendere le loro necessità e valorizzare il loro operato?

Il gruppo consiliare ha evidenziato l’urgenza di ripristinare un dialogo costruttivo con il mondo associativo, ritenuto cruciale per la crescita sociale e culturale della comunità. La preoccupazione espressa è che un clima di silenzio e indifferenza possa compromettere ulteriormente lo sviluppo delle realtà associative, che storicamente hanno contribuito al benessere del paese. In conclusione, il gruppo “Costruire Insieme” ha manifestato la propria fiducia in una risposta efficace e tempestiva da parte della Giunta, auspicando un impegno concreto per il futuro dell’associazionismo a Gioiosa Ionica.