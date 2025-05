Gioia Tauro, lanciata la campagna di raccolta fondi “Io Aderisco!” per la realizzazione di un centro culturale

StrettoWeb

“La Fondazione Pina Alessio Onlus, in collaborazione con Agire Sociale News, annuncia il lancio ufficiale della campagna di raccolta fondi intitolata “Io Aderisco!”, finalizzata alla realizzazione di un Centro Socio-Culturale dedicato alla memoria della Dottoressa Pina Alessio, prematuramente scomparsa. Il nuovo Centro rappresenterà un punto di riferimento per la comunità locale, promuovendo valori di ascolto, accoglienza, integrazione, cultura e solidarietà. Si tratta di uno spazio di incontro, crescita e rafforzamento dei legami sociali, pensato per favorire l’inclusione e il benessere collettivo”. Così in una nota gli organizzatori.

“L’iniziativa nasce da un’attenta analisi delle esigenze sociali e culturali del territorio, con l’obiettivo di creare un luogo che possa diventare un motore di sviluppo e coesione. La realizzazione del Centro Pina Alessio rappresenta un sogno condiviso, reso possibile grazie al sostegno di cittadini, aziende e istituzioni. Per contribuire alla realizzazione di questo importante progetto, si invitano tutti a effettuare donazioni tramite bonifico bancario o bollettino postale:

Bonifico bancario:

IBAN: IT88G0306967684510749159209

Intestato a: Fondazione Pina Alessio Onlus

Numero: 1010389219

Intestato a: Fondazione Pina Alessio Onlus

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si può consultare la locandina allegata o visitare il sito ufficiale della Fondazione o il sito di Agire Sociale News. Un gesto di solidarietà può fare la differenza: ogni contributo, grande o piccolo, avvicina la comunità alla realizzazione di un centro che sarà un simbolo di speranza, cultura e inclusione e legalità. Ringraziamo di cuore tutti coloro che sceglieranno di sostenere questa iniziativa. Insieme, possiamo costruire un futuro più solidale e ricco di opportunità.

Ogni mese, sul sito ufficiale della Fondazione e di Agire Sociale News, così come sulle pagine Facebook e Instagram, verranno pubblicati i dati aggiornati sull’andamento della raccolta fondi, accompagnati dall’estratto conto relativo. Questo impegno mira a garantire la massima trasparenza e a mantenere tutti informati sull’utilizzo delle risorse raccolte. Per ulteriori informazioni, consultate la locandina allegata. Grazie di cuore per credere in questo progetto e per essere parte attiva della nostra comunità. Insieme, possiamo costruire un futuro ricco di speranza e solidarietà!” si conclude la nota.