Gioia Tauro celebra l’arte tra passato e futuro: successo per l’evento con Michele e Antonio Affidato

Un pubblico numeroso ha preso parte all’esclusivo evento “Museo Metauros: arte, tradizione e innovazione a Gioia Tauro – attraverso i gioielli di Michele Affidato e le sculture di Antonio Affidato”, tenutosi presso Palazzo Baldari, sede del Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro (RC). L’iniziativa, promossa dal Museo Metauros, diretto dall’arch. Simona Bruni, in sinergia con il Comune di Gioia Tauro e sotto la direzione artistica di Pino Causini e della dott.ssa Mary Vincelli, ha rappresentato un importante momento di valorizzazione del patrimonio culturale calabrese, attraverso una narrazione che ha saputo coniugare la classicità della Magna Grecia con l’eleganza del linguaggio artistico contemporaneo. Centrale, in questo contesto, è stata la presenza del maestro orafo Michele Affidato, simbolo di eccellenza creativa e ambasciatore della bellezza italiana nel mondo.

Protagonisti assoluti della serata i suoi preziosi gioielli, della collezione: “l’evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”, un’interpretazione personale di raccontare la trasformazione del gioiello nel tempo. Accanto a lui, il figlio Antonio Affidato che ha esposto alcune delle sue opere scultoree, presentate alla mostra “Rara Avis”, che raccontano alcuni personaggi della mitologia magno greca, consolidando la continuità generazionale di una visione artistica condivisa.

Il lavoro del maestro Michele Affidato si distingue da sempre per la capacità di creare un ponte tra passato e futuro, coniugando la sapienza artigianale delle antiche tradizioni con una visione contemporanea e innovativa del gioiello. Le sue creazioni non sono semplici ornamenti, ma autentici racconti di cultura e identità, in cui la memoria storica si rinnova in forme nuove e significative. In ogni sua opera si avverte il desiderio profondo di custodire la bellezza del patrimonio culturale, reinterpretandola con un linguaggio attuale e proiettato verso il domani. L’evento, condotto dalla giornalista Dominga Pizzi, si è aperto con il saluto istituzionale del direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dott. Fabrizio Sudano, intervenuto da remoto, seguito poi da quello dalla direttrice del Museo, Simona Bruni.

Il sindaco di Gioia Tauro, avv. Simona Scarcella, ha espresso gratitudine a tutti i protagonisti dell’iniziativa, annunciando la decisione dell’Amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria al maestro Michele e Antonio Affidato, per il loro straordinario contributo alla promozione culturale e identitaria del territorio. Importanti anche gli interventi del vicesindaco Antonio Parrello e dell’assessore alla Cultura Domenica Speranza, che hanno sottolineato come l’evento abbia saputo rilanciare il Museo Metauros come luogo di vita, innovazione e memoria.

La serata è stata inoltre impreziosita dalla musica dell’Orchestra Sinfonica “La Nuova Verdi” che sulle note di Morricone ha accompagnato la sfilata di gioielli realizzati dal maestro Affidato. Nel corso della serata, un momento particolare è stato dedicato alla signora Rosetta Funfari che ha presentato due abiti creati dalla Signora Franca Versace, mamma del grande stilista Gianni Versace. L’evento ha rappresentato una vera e propria esperienza multisensoriale, tra arte, moda, musica e storia, e ha rafforzato la missione del Museo Metauros come luogo dinamico di cultura condivisa. Un successo che conferma ancora una volta la centralità dell’arte di Michele Affidato nel dialogo tra tradizione e innovazione, tra identità locale e linguaggio universale.