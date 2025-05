“Giochiamo per un sorriso”: sport, gioia e solidarietà per Reggio Calabria

StrettoWeb

L’undicesima edizione di “Giochiamo per un sorriso” si è svolta sulle note della celebre canzone del grandissimo Lucio Battisti, “I giardini di marzo”. Il comitato calabrese delle Polisportive Giovanili Salesiane ed il Comitato Provinciale di Reggio Calabria si sono resi protagonisti di una giornata meravigliosa, all’insegna del divertimento, dello sport, del sorriso, della gioia, dell’immenso amore, appunto. Una giornata che si è conclusa con un incasso di ben € 7.000, frutto del buon cuore dei reggini, da destinare al reparto di Oncoematologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ed alla Casa di Benedetta.

Sport, spettacolo e solidarietà al Reggio Village

Una edizione emozionante, svoltasi nell’incantevole cornice del Reggio Village, ha avuto inizio già alle 9 con la benedizione di Don Gianni Gattuso, del saluto del Vicepresidente Nazionale PGS Demetrio Rosace, del Presidente Regionale Onorario Franco Longo e del delegato provinciale di Reggio Calabria Filomena Iatì.

È poi proseguita con l’inizio dei tornei di calcio a 5 delle scuole calcio e del calcio a 7 libera maschile. Ben quarantadue squadre in totale nella sola mattinata, comprese quelle di pallavolo mista, oltre al cycling indoor di Vitanova Club, alla splendida esibizione dei ragazzi del karate di Catona, alle bellissime performance della scuola di ballo guidata da Eugenia Galimi, all’unità cinofila della Questura di Reggio Calabria ed al karaoke di La Fenice Holiday che ha allietato i tantissimi cittadini presenti all’evento per l’intera giornata. Una manifestazione proseguita nel pomeriggio, con i tornei di calcio a 5 dell’under 15 e della libera femminile, della zumba, della danza del ventre e della bellissima animazione condotta da Space Party ed impreziosita dallo spettacolo di un mago che ha deliziato i più piccoli.

Premiazioni e riconoscimenti speciali

Conclusi i tornei sportivi, si è dato spazio alle premiazioni delle squadre e degli atleti non solo più meritevoli sul terreno di gioco ma anche e soprattutto di coloro che hanno saputo cogliere ed incarnare i valori della manifestazione, ossia il valore dello sport e della solidarietà. Le premiazioni sono state precedute da un importante momento di riflessione avviato dalle tante autorità intervenute, a partire dalla senatrice Tilde Minasi, dall’Assessore comunale Carmelo Romeo, dal coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, dal Presidente regionale del CONI Tino Scopelliti, a cui sono seguiti gli interventi dei beneficiari di questa edizione di Giochiamo per un sorriso.

La Responsabile del reparto di OncoEmatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria Rosalba Mandaglio ha evidenziato l’importante collaborazione con gli organizzatori che si protrae da ben undici anni ed il Presidente della Fondazione Benedetta è La Vita Carmela Cimino, intervenuta come destinataria di parte del ricavato alla Casa di Benedetta che, visibilmente emozionata, ha ringraziato gli organizzatori per essere stata scelta come altra beneficiaria di questa undicesima edizione.

Conclusioni e appuntamento al 2026

Grande soddisfazione è stata poi espressa dal Presidente Regionale Fabio Armeni e dal Vicepresidente Nazionale Demetrio Rosace che hanno espresso parole di encomio nei confronti di Filomena Iatì e del Comitato provinciale dalla stessa presieduto. Ha concluso gli interventi proprio il delegato provinciale Filomena Iatì che, ringraziando i propri collaboratori, gli atleti e l’intera cittadinanza per la perfetta riuscita dell’evento, ha dato appuntamento ai presenti al 2026 quando andrà in scena la dodicesima edizione di una manifestazione ormai divenuta un appuntamento fisso per la città di Reggio e di tutti i reggini.

