Convitto “Campanella”, 12 studenti alle finali dei Giochi Matematici della Bocconi | NOMI

“Meravigliosa è la mente di un ragazzo se si appassiona”. E appassionarlo vuol dire… giocare“. Straordinari successi per gli studenti reggini della Scuola Secondaria di Primo Grado del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. Sfideranno i migliori d’Italia alla Finale nazionale dei Campionati Internazionali, che si terrà il 10 maggio p.v. presso l’Università Bocconi di Milano, gli allievi: Arcidiacono Andrea (classe 2^C), Filocamo Daniele (classe 1^F), Panuccio Andrea Maria (classe 1^B), Manuardi Caterina (classe 2^C), Martino Domenico (classe 2^A), Marusenko Herman (classe 2^E), Neri Giulio (classe 1^B), Scotto Alessandro (classe 2^ E), Chilà Sabrina (classe 2^F ), Andò Giovanna (classe 2^D).

In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si terrà, quest’anno, in Tunisi presso la Faculté des Sciences Econonomiques et Gestion si Mahdia

(a 209 km da Tunisi) il 23 e 24 agosto 2025. Anche la Scuola Primaria del Convitto avrà la sua rappresentanza alla Finale Nazionale dei Campionati Junior dei Giochi Matematici, per le categorie CE4 e CE5.

Sul podio, per la categoria CE4, Legato Leonardo (4^B); per la categoria CE5, Rao Gioele (5^D). Il Dirigente Scolastico, Dottoressa Francesca Arena, orgogliosa dei ragazzi, per gli ottimi esiti raggiunti, si è complimentata con loro per le capacità dimostrate e l’impegno profuso, estendendo il suo compiacimento al fondamentale e sinergico coordinamento dei giochi, realizzato dalla Referente d’Istituto, Professoressa Caterina Maria Ielo.

I finalisti, accompagnati dai rispettivi genitori e coordinati dalla professoressa Ielo, si appresteranno a vivere una straordinaria esperienza che resterà indelebile nel loro cuore e nella loro mente che, attraverso i giochi matematici, si è appassionata a quella disciplina che regola l’Universo. “A loro… il nostro in bocca al lupo!“, conclude la scuola.

