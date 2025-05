Gentile (FI): “il nuovo Papa è speranza anche per la Calabria”

StrettoWeb

“L’elezione del nuovo Papa rappresenta un evento che tocca profondamente la coscienza e il cuore delle comunità cattoliche di tutto il mondo, e in modo particolare quelle della Calabria, terra dalla profonda vocazione cristiana”. Lo afferma il deputato di Fi Andrea Gentile. “Il mio pensiero – prosegue – va alle diocesi del nostro territorio, l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, la Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e la Diocesi di Cassano all’Ionio, realtà vive, impegnate e radicate nella fede. Accogliamo il nuovo Santo Padre con gioia, preghiera e gratitudine, certi che il suo magistero sarà guida in un tempo che ha bisogno di pace e vicinanza ai popoli. La sua elezione rappresenta anche una rinnovata speranza per le popolazioni, che si riconoscono nei valori della solidarietà, del dialogo e della dignità umana”.

