Erasmus+, gemellaggio fra il Liceo “Alvaro” di Palmi e il “Cassin” di Metz

Il Liceo “Corrado Alvaro” dell’IIS Einaudi Alvaro di Palmi e il Lycée “René Cassin” di Metz si sono uniti quest’anno in un significativo gemellaggio Italia-Francia sul tema “Emozioni e clima scolastico”. Questo scambio ha coinvolto le classi 4AL Esabac di Palmi e 1MCVB2 di Metz, arricchendo il percorso formativo degli studenti di entrambi gli istituti. Il progetto ha preso il via con un gemellaggio eTwinning a distanza, per poi evolversi in uno scambio in presenza.

A marzo e aprile di quest’anno, gli studenti di Palmi hanno visitato Metz, e il prossimo anno saranno gli studenti di Metz a ricambiare la visita a Palmi. Entrambi i viaggi sono parte integrante della progettazione Erasmus+ dei due istituti.

Obiettivi e Attività del Progetto

Durante la fase a distanza, gli alunni e i loro docenti hanno lavorato su diversi obiettivi chiave: il riconoscimento, la gestione e l’espressione delle emozioni, l’analisi e il miglioramento del clima scolastico e lo sviluppo di competenze linguistiche, digitali e di cittadinanza.

La penultima tappa di questo percorso si è svolta a Metz, con un’esperienza coinvolgente e formativa per gli studenti italiani.

Iniziata con un caloroso benvenuto, la mattinata del primo giorno è stata dedicata a un atelier di Slam. Guidati da un esperto, gli studenti hanno collaborato alla stesura di testi per esprimere le proprie emozioni, sviluppando al contempo competenze di produzione scritta e presentazione. La mattinata è proseguita con esercizi di coesione di gruppo per rafforzare la comunicazione e le relazioni tra gli studenti italiani e francesi. Nel pomeriggio, è stata la volta di un “Géoselfie”, un gioco a squadre che ha permesso agli studenti, guidati dai loro coetanei francesi, di scoprire la magnifica città di Metz e i suoi luoghi storici, come la Cathédrale Saint-Etienne e la Place de la Comédie.

Il secondo giorno si è concentrato sulla presentazione delle due scuole e lo scambio dei lavori realizzati dai gruppi francesi e italiani sul tema delle emozioni e del clima scolastico. Questa fase ha favorito un dialogo interculturale costruttivo. Nel pomeriggio, gli studenti hanno visitato la splendida Gare de Metz e una mostra al Centre Pompidou, esplorando l’espressione delle emozioni attraverso l’arte. La giornata si è conclusa con un’attività di scoperta del centro commerciale Muse. Il terzo giorno a Metz ha visto gli studenti ancora protagonisti, con il resoconto finale delle attività, la condivisione delle impressioni, l’analisi dei risultati raggiunti e la celebrazione dei legami creati. La giornata si è poi conclusa con l’arrivo a Parigi e la visita ai luoghi simbolo della città, come la Tour Eiffel, la cattedrale di Notre Dame, la Senna con i suoi ponti e bouquinistes, e la storica libreria Shakespeare and Co, coronando così un viaggio straordinariamente ricco di emozioni.

L’ultima tappa di questo scambio sarà l’arrivo degli studenti francesi a Palmi, previsto per ottobre prossimo. Gli alunni della 4AL, ansiosi di ospitare i loro amici di Metz, stanno già progettando con i loro docenti attività, iniziative, laboratori e visite, con l’obiettivo di suscitare nuove emozioni, sviluppare conoscenze e competenze, e completare un progetto che ha offerto e continuerà a offrire orizzonti significativi ai ragazzi coinvolti e prospettive dii scambi futuri tra l’Einaudi Alvaro e gli istituti scolastici francesi.

Le docenti responsabili del progetto, Maria Rosaria Gioffrè e Antonella Catanzaro, desiderano ringraziare tutte le parti coinvolte nella realizzazione di questo bellissimo percorso: per l’IIS Einaudi Alvaro di Palmi, il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea e i suoi collaboratori professor Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, le responsabili del Liceo “Alvaro” prof.sse Enrica Scolaro e Rosamaria Stillitano, la Commissione Erasmus in tutte le sue componenti e con le sue responsabili prof.sse Amelia Cugliandro, Ester Mura e Serena Stilo, e le docenti di classe coinvolte, prof.sse Maria Antonietta Auddino, Lilly Sgro e Lina Spatola; per il Lycée René Cassin di Metz, il Dirigente Scolastico prof. Matthieu Filior e le colleghe francesi prof.sse Naïma Dekhar, Marie-Laure Henner e Salomé Caoudal.