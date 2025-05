Gaza, mozione di un consigliere regionale: “si sospendano i rapporti con Israele, la Calabria prenda posizione”

StrettoWeb

Una mozione attraverso la quale il Consiglio regionale della Calabria impegni il presidente della Giunta e la Giunta regionale, a sospendere ogni rapporto istituzionale, commerciale e promozionale con il Governo di Israele fino al ripristino del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi. Ad avanzarla, sulla scorta dell’analoga iniziativa recentemente promossa e approvata dal Consiglio regionale della Puglia, è il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo Misto – Liberamente progressisti.

Premettendo che “il conflitto in Medio Oriente ha causato una grave crisi umanitaria, con un elevato numero di vittime civili, in particolare nella Striscia di Gaza; secondo dati delle Nazioni Unite, il numero di vittime palestinesi ha superato le 50.000 unità, con una percentuale significativa di donne e bambini; la comunità internazionale, attraverso diverse risoluzioni, ha espresso la necessità di un immediato cessate il fuoco e del riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione; numerose Istituzioni italiane, tra cui la Regione Puglia, hanno recentemente adottato posizioni ferme di condanna nei confronti delle azioni del Governo israeliano, sospendendo rapporti istituzionali e commerciali fino al ripristino del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale”. Considerato ancora che: “la Regione Calabria, in quanto Ente promotore dei valori di pace, giustizia e solidarietà, ha il dovere morale di esprimere la propria posizione su questioni di rilevanza internazionale che coinvolgono i diritti umani; la sospensione delle collaborazioni commerciali con entità governative coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani rappresenta un segnale concreto di dissociazione da tali pratiche”.

Lo Schiavo chiede che il Consiglio regionale impegni il presidente della Giunta e la Giunta regionale: “a condannare fermamente le azioni militari del Governo israeliano nella Striscia di Gaza che hanno causato la morte di civili innocenti e la distruzione di infrastrutture essenziali; a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato libero, indipendente e sovrano, in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo e del Parlamento italiano; a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a garantire l’accesso sicuro e senza restrizioni agli aiuti umanitari per la popolazione civile; a sospendere, fino a nuova deliberazione, ogni forma di collaborazione istituzionale, commerciale o promozionale tra la Regione Calabria, le sue agenzie e società partecipate, e il Governo israeliano o entità ad esso riconducibili, che non siano apertamente impegnate in iniziative per la cessazione delle ostilità e la promozione della pace; a trasmettere la mozione al Governo italiano, al Parlamento europeo, all’Ambasciata di Palestina in Italia e ad altre Istituzioni competenti, affinché siano informate della posizione della Regione Calabria”.