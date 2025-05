Gara-3 Playoff amara per Messina: Milazzo in semifinale, è nuovo derby | TABELLONE

StrettoWeb

Con le due Gare-3 rimaste si completa il quadro dei quarti di finale Playoff di Serie B Interregionale. Con la Viola eliminata da Monopoli e Piazza Armerina che aveva liquidato agilmente Bisceglie, entrambe le serie concluse in 2 gare, erano rimaste aperte solo due sfide, in bilico sull’1-1. La prima riguardava il derby peloritano fra Basket School Messina e Milazzo. Gli scolari, nella ‘bella’ a Milazzo, non sono riusciti a compiere l’impresa. Netto il ko (81-84) subito dai ragazzi di coach Sidoti che hanno sofferto i 21 punti di Rimsa, i 18 di Lalic e i 16 di Giambò.

Nella seconda sfida ancora senza padrone, il fattore campo continua a cadere. E sorride Avellino. Dopo il colpo di Gara-1 ad Angri e il ko casalingo al “Del Mauro”, i lupi campani passano nuovamente in trasferta 60-67 trascinati dai 16 punti di Pichi e dai 15 di Trapani. Non bastano ad Angri i 28 di un super Martinez.

Completo il quadro delle semifinali Playoff che vedranno affrontarsi Monopoli-Avellino e Piazza Armerina-Milazzo.

Risultati Gara-3 quarti di finale Playoff Serie B Interregionale

Domenica 18 marzo

Ore 18:00

Milazzo-Messina 81-74

Angri-Avellino 60-67

Tabellone quarti di finale Playoff Serie B Interregionale

Monopoli -Viola 2-0

-Viola Angri- Avellino 1-2

Piazza Armerina -Bisceglie 2-0

-Bisceglie Milazzo-Messina 2-1

Tabellone semifinale Playoff Serie B Interregionale

Monopoli-Avellino

Piazza Armerina-Milazzo