Demetrio Marino (FdI): “Gallina protagonista nella Giornata Mondiale delle Api”

“L’iniziativa promossa oggi dall’Istituto Comprensivo “Nosside-Pythagoras-G. Moscato” in occasione della Giornata Mondiale delle Api rappresenta un esempio concreto di sinergia tra scuola, territorio e associazioni locali. L’evento nasce infatti da un’idea condivisa, maturata mesi fa all’interno della rete di associazioni attive nella XIVª Circoscrizione-Gallina, con l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare la storia, le tradizioni e le peculiarità del nostro territorio”. Così il Consigliere comunale Demetrio Marino, già Presidente della Circoscrizione di Gallina, ha commentato la giornata celebrativa che ha coinvolto studenti, docenti, realtà associative e rappresentanti del mondo accademico.

“Ringrazio l’Istituto Comprensivo per la piena accoglienza dell’iniziativa, per la sensibilità dimostrata e per l’impegno profuso nella sua realizzazione. È stato un momento importante non solo per sensibilizzare le giovani generazioni sul ruolo delle api nell’equilibrio ambientale, ma anche per ricordare la figura emblematica di Vincenzo Asprea, pioniere dell’apicoltura calabrese”. Asprea, nato a Gallina nel 1874 e scomparso nel 1930, fu uno studioso appassionato che seppe coniugare amore per la natura e rigore scientifico, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’apicoltura. A lui sono oggi intitolate una scuola e una via di Gallina, ma della sua casa resta solo una lapide, collocata sull’edificio in via delle Rimembranze, dove un tempo sorgeva il suo apiario e una preziosa biblioteca ormai perduta.

“Oggi abbiamo celebrato non solo il passato, ma guardato con speranza al futuro – ha aggiunto Marino -. Gallina dispone infatti di ampi terreni comunali che, se opportunamente valorizzati, potrebbero diventare veri e propri laboratori di formazione, innovazione e impresa per i giovani del territorio. In tal senso, auspico l’avvio di un percorso di collaborazione con l’Università degli Studi di Reggio Calabria – Dipartimento di Agraria – per sviluppare progettualità nell’ambito dell’apicoltura e dell’agricoltura sostenibile, proprio su questi terreni”.

“Rivolgo un sentito ringraziamento all’Istituto Comprensivo, ai docenti, agli studenti, alle associazioni promotrici e ai rappresentanti dell’Università per aver dato vita a una giornata così significativa. Da parte mia, continuerò a sostenere con convinzione ogni iniziativa che valorizzi il nostro patrimonio culturale, ambientale e umano. Che l’esempio di Asprea e il messaggio delle api – simboli di equilibrio, cooperazione e rigenerazione – possano ispirarci nel costruire un futuro più consapevole e radicato nelle nostre migliori tradizioni”, ha concluso il Consigliere Marino.