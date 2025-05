Futura U19 fuori dai Playoff, De Stefano: “abbiamo dato tutto, pubblico straordinario”

StrettoWeb

Francesco De Stefano, allenatore dell’Under 19 della Futura Futsal Reggio Calabria, ha commentato con amarezza ma anche con orgoglio la sconfitta contro la Meta Catania nell’ottavo di finale Playoff Scudetto del campionato giovanile di Futsal. “È una sconfitta difficile da digerire perché ci avevamo creduto fino all’ultimo – ha detto il tecnico – Siamo arrivati a questa finale senza due elementi fondamentali come Cristian Merito e Peppo Diano, ma i ragazzi che hanno giocato hanno lasciato veramente tutto in campo“.

Il mister ha voluto evidenziare il valore del percorso della squadra: “All’inizio forse in pochi credevano che potessimo arrivare fino a questo livello. Affrontare una squadra forte come la Meta, pareggiare al loro campo e poi giocarcela fino alla fine qui è già un grande risultato. Abbiamo commesso qualche errore, ma non posso che essere orgoglioso di questi ragazzi e del lavoro fatto“.

Particolarmente toccante il riferimento al tifo: “Il pubblico è stato straordinario – ha sottolineato De Stefano – Per una partita Under avere questo calore e questo sostegno è qualcosa di unico. In questi giorni tra Reggio, Motta San Giovanni e Lazzaro si respirava un’atmosfera speciale, tutti parlavano della nostra Futura e questo ci dà la misura del percorso fatto“.

Ora l’attenzione si sposta sulla prima squadra, impegnata in una stagione memorabile ed alle prese con il quarto di finale Playoff nella serie contro Pescara che si giocherà sabato alle ore 16 in Abruzzo. “Ripartiremo con la mente già rivolta a sabato – ha concluso il tecnico – Ci attende una partita fondamentale contro Pescara. Stiamo vivendo un sogno e faremo di tutto per continuare a lottare fino all’ultimo minuto“.

La Futura affronterà infatti Pescara in un match che potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la Serie A.