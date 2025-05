Futura, Martino: “dobbiamo vincere a Pescara, sarà battaglia”

StrettoWeb

Dopo il 2-2 dell’andata, la Polisportiva Futura si prepara alla decisiva sfida di ritorno contro il Pescara Academy per continuare la corsa Playoff a caccia di un posto in Serie A di Futsal. L’allenatore Tonino Martino, intervenuto all’interno del format “Fuorigioco” su ReggioTV, televisione ufficiale del club, condotto da Andrea Ripepi, ha analizzato la situazione: “c’è un pizzico di rimpianto per il pareggio, ma il calcio a 5 è uno sport dove tutto può cambiare in un attimo. Ora dobbiamo vincere a Pescara dove, come da regolamento, non basterà il pareggio: sarà una battaglia tattica dove ogni dettaglio farà la differenza”.

Martino ha poi elogiato la figura del suo collega mister e giocatore Humberto Honorio, definendolo “un trascinatore silenzioso e un esempio incredibile per i ragazzi“, ricordando la loro amicizia ventennale e i 9 scudetti vinti dal compagno di squadra. “Vederlo, a 42 anni, competere ancora al massimo livello è qualcosa di speciale“, ha aggiunto. Sul clima che si respira nello spogliatoio, l’allenatore ha sottolineato: “Un mister non vince da solo, è merito di tutta la squadra. Come ha dimostrato anche Trocini con la sua Reggina, i veri protagonisti sono i giocatori“.

Concludendo, Martino ha lanciato un messaggio chiaro: “Ci siamo guadagnati questa chance del Playoff con sudore, grinta e passione, superando ostacoli. Oggi la vogliamo chiudere nel modo giusto. Pescara è forte, ma noi non abbiamo paura. Sono arrivati secondi in stagione regolare, dobbiamo dare merito a loro, hanno giocatori che hanno scritto la storia di questo sport ma non molliamo e vogliamo farcela. L’importante è non avere rimpianti: lasceremo tutto in campo“, sognando già di “portare la Serie A a Reggio, perché questa città merita di crescere nello sport“.