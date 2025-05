Futura, Cadi nuovo sponsor per i Playoff: venerdì la presentazione

StrettoWeb

Sognando la Serie A. Grandi novità in casa Futura. La società giallo-blu, sabato 17 maggio 2025, con diretta sul canale nazionale della Divisione Calcio a 5, giocherà il primo turno di Playoff per sognare il salto di categoria, il volo nella massima serie del Futsal italiano. Il gruppo squadra, il management e la dirigenza, invece, nella giornata di venerdì 16 maggio 2025 alle ore 11 presenteranno il nuovo sponsor di maglia per il Playoff e faranno il punto sull’attività svolta e le ambizioni future.

Il nuovo sponsor di maglia per il Playoff? Non un nome nuovo per il Calcio a 5 reggino. Un nome che rievoca fasti meravigliosi e storici, fasti, appunto, da serie A. La Conferenza Stampa, infatti, si terrà presso l’azienda Cadi dei Fratelli Milasi, sita a Reggio Calabria in Via Ciccarello 77.

A dirla tutta, nello specifico la Conferenza Stampa si terrà presso il MuseA, il Museo Interattivo Antincendio presso il Centro Servizi l’acquario: il Musea nasce da un progetto ideato dalla Cadi dei F.lli Milasi srl, da sempre attiva nella prevenzione e nella divulgazione antincendio.

E’ un museo tecnologico, virtuale, interattivo dedicato alla sicurezza antincendio, pensato per trasmettere ai ragazzi la cultura della prevenzione, perché possano imparare giocando piccole grandi regole fondamentali per preservare la salute e la sicurezza propria e di chi amiamo.

Fondata nel 1987, da Pietro e Vincenzo Milasi, come evoluzione dell’azienda del padre, la Cadi dei F.lli Milasi opera nel settore dell’antincendio della sicurezza e della consulenza in materia di qualità e ambiente. Un binomio che promette, dunque, storicità, ma allo stesso tempo programmazione e voglia di vincere.