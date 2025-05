Futura “acchiappasogni”: sabato alle 16:00 il ritorno contro Pescara

StrettoWeb

Tocca provarci. Senza “stress”, ma con ambizione ed estrema voglia di vincere. Con la voglia di gol che hanno segnato la stagione, talvolta al fulmicotone come Pizetta e Scopelliti, con la grinta di Pedotti, la tecnica di Honorio, la crescita di Falcone e la tenuta di Parisi. La Futura, con lo storico marchio C.a.d.i. sulla maglia, si gioca il “return match” del Playoff di A2 Elite. In palio, la qualificazione alla semifinale per sognare un posto in Serie A.

Dopo il 2 a 2 di sabato scorso del Palattinà contro Pescara si gioca a campi invertiti. Appuntamento alle ore 16 con diretta sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5. Nella sfida di andata, i gol di Masi e Marrazzo hanno pareggiato i conti alle segnature di Honorio e Pizetta.

Oggi, toccherà vincere, anche perchè, in caso di parità al termine degli eventuali tempi supplementari, sarà la formazione abruzzese a passare il turno, complice il miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

La caratura di calcettisti come Dudù Morgado, Junior e non solo, per l’Academy è nota, la Futura, cavalcando l’onda di una stagione memorabile e sempre “affamata” ci proverà.

L’atteggiamento mai arrendevole dei ragazzi di Tonino Martino ed Humberto Honorio può divenire, ancora una volta la chiave per l’impresa.

Arbitrano i signori Davide Salvatore Foti di Caltanissetta, Emilio Viviani di Nocera Inferiore con Andrea Cattaneo di Civitavecchia al cronometro.