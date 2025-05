Playoff Futsal, Futura U19 sconfitta 3-5 da Catania: termina il sogno Scudetto

StrettoWeb

Sorrisi ed applausi, nonostante la sconfitta. Un pubblico degno della Serie A, cavalcando l’onda della prima squadra. Un sostegno bellissimo per un gruppo sorprendente che, per il secondo anno consecutivo deve cedere il passo alla forte Meta Catania. Pesano, tantissimo, le squalifiche di Christian Melito e Peppo Diano, pedine importantissime nello scacchiere giallo-blu che, nonostante la sconfitta, escono tra il tripudio del Palattinà. La sfida, emula quella della passata stagione tra mille emozioni e talenti in crescita.

Mister De Stefano schiera Ramondino tra i pali, Tripodi, Ventura, Vitinho ed il capitano Squillaci. La Meta risponde con Lanza tra i pali, Amorelli ultimo, i gemelli Musumeci, fratelli del calcettista della prima squadra della Futura Gigi e Benali. Dopo 7 minuti e 30 la sblocca Mario Musumeci per la Meta con un bel gol d’istinto. Dopo quattro minuti, la banda di Alessandro Squillaci è magica ed è subito pari dopo un’azione sulla banda al Alessandro supera due avversari e dal fondo scaraventa un sinistro improvviso che sorprende il portiere ospite

La reazione etnea è micidiale con un gol di Mohamed Benali dalla tre quarti di campo che sorprende la difesa local Il primo tempo termina 1 a 2. Nel secondo tempo è pazzesco il gol, tutta voglia di Tripodi che è servito sempre da Alessandro Squillaci scaraventa un bolide che il portiere avversario non può trattenere Ramondino, nel frattempo firma miracoli su miracoli tra i pali. Il vantaggi? È giallo-blu: la sblocca il Capitano Alessandro Squillaci con una punizione magistrale. A sei minuti e 18 dal termine, questa volta è Giulio Musumeci a sfruttare nel migliore dei modi l’assist del gemello.

Tantissime occasioni da una parte e dall’altra, così come i cartellini gialli. Ventura gioca una super partita. Vitinho pecca di altruismo sotto porta, cerca di servire Squillaci fallendo una chiarissima azione da gol. In un momento molto combattuto, a 2 minuti e nove secondi dal termine, Simone Tosto la decide.

Il vantaggio arriverà anche sul più due, grazie al piazzato a firma, ancora Mario Musumeci ad un minuto e venti dalla fine, dopo il doppio giallo per Roberto Caserta. Termina così, l’avventura di un gruppo bellissimo e sorprendente che non ha mai mollato. Passa la Meta che affronterà nel turno successivo il Bernalda.