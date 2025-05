“Un accordo che sa di storia”: C.A.D.I. nuovo sponsor della Futura per i Playoff | FOTO

StrettoWeb

Squadra al completo. Grande voglia di vincere. La Futura lancia l’assalto alla Serie A. Sabato alle ore 16, i calcettisti scenderanno in campo per la prima di post-season contro Pescara al Palattinà. La gara verrà trasmessa sul canale nazionale della Divisione Calcio a 5. Mattinata intensa per i giallo-blu. Presentato presso il Museo Interattivo Antincendio presso il Centro Servizi l’acquario, il nuovo sponsor di maglia per il Playoff.

Non un nome nuovo per il Calcio a 5 reggino. Un nome che rievoca fasti meravigliosi e storici, fasti, appunto, da serie A. “Un accordo che sa di storia”. Con queste parole Piero Milasi, fondatore dell’azienda C.A.D.I. dei Fratelli Milasi, ha commentato la recente partnership con la Futura in vista dei Playoff per la Serie A. Un ritorno alle origini, un omaggio al passato e una spinta verso il futuro.

Milasi non nasconde l’emozione nel vedere la squadra lottare per la massima serie con i colori che, più di vent’anni fa, hanno segnato un’epoca. “Mi è piaciuta molto l’idea della suggestione di giocare questi play-off con la maglia della CADI. Spero che questo sia un buon auspicio”, ha dichiarato.

Un simbolo che va oltre il semplice sponsor: “È un orgoglio per la città ancora lottare per la Serie A. I ricordi sono bellissimi, sono passati più di 20 anni, ma l’entusiasmo è lo stesso”.

La collaborazione con la Futura non è solo sportiva, ma anche sociale. “La Futura si fida tantissimo del territorio, dal punto di vista sportivo e sociale. È una realtà importantissima”, ha sottolineato Milasi. E proprio la CADI, da sempre impegnata nel sostegno alla comunità, incarna questo spirito: “Oggi la CADI è un’azienda eticamente orientata. Abbiamo fatto scelte precise perché crediamo che un’impresa, quando ha successo, debba restituire al territorio. Questa è responsabilità sociale”.

L’intervista si è svolta in una cornice d’eccezione: il Musea, il primo museo interattivo antincendio, un progetto innovativo che riflette la visione dell’azienda. “Siamo qui dentro il Musea, qualcosa di inedito e bellissimo”, ha detto Milasi con orgoglio. Concludendo, Milasi ha lanciato un messaggio di speranza: “Essere arrivati a questo punto è già un successo. Ma ora bisogna crederci fino in fondo”.

A fare eco alle dichiarazioni di Piero Milasi, c’è il Presidente della Futura, Nino Malamaci: “Si può fare, e ci proviamo“. Con queste parole cariche di determinazione e passione, Nino Mallamaci, presidente della Futura , ha presentato l’attesissima avventura dei Playoff per la Serie A, un traguardo inaspettato ma ormai a portata di mano.

Un obiettivo non previsto, ma ora ci credono tutti. “All’inizio della stagione non era nei nostri piani, ma ora siamo veramente contenti di avere questa possibilità“, ha ammesso Mallamaci, evidenziando come la squadra abbia superato ogni aspettativa. “I Playoff per la Serie A sono un obiettivo importantissimo, e siamo pronti a lottare“.

Un elemento che rende questa sfida ancora più emozionante è il ritorno della CADI sulle maglie della Futura, grazie al sostegno della famiglia Milasi. “I rapporti personali con i Milasi mi hanno spinto a chiamarli per chiedere un supporto in questo momento cruciale”, ha raccontato il presidente. “Loro hanno accolto con entusiasmo, e pensare che la CADI possa tornare a essere parte di questa storia mi fa venire i brividi“.

Un legame che va oltre lo sponsor: è un simbolo di identità, di memoria e di futuro. Mallamaci non ha dubbi: Il nostro pubblico risponderà presente. “Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, come sempre. La domanda è chiara: si può fare? La risposta è sì, e i ragazzi ne sono convinti“.

Una statistica incoraggiante arriva dagli scontri diretti con le altre squadre dei Playoff: “Non abbiamo mai perso, sempre pareggiato o vinto“. Ma il presidente sa bene che i play-off sono un mondo a parte. “Saranno partite diverse, ma noi ci siamo. Siamo pronti“.

Una promessa che scalda il cuore dei tifosi, pronti a sostenere la squadra in questo viaggio verso un sogno che, oggi, sembra più vicino che mai.