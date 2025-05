Alucomics 2025, vince “Gerardo artista del riciclo”: il fumetto del “Panella-Vallauri”

StrettoWeb

Durante la serata di premiazione di COMICON di Napoli 2025, sono stati premiati i vincitori dell’edizione 2024/2025 di Alucomics, il progetto educativo promosso da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio in collaborazione con La Fabbrica Società Benefit e COMICON – International Pop Culture Festival, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado d’Italia sul tema del riciclo dell’alluminio attraverso i linguaggi della scrittura creativa e dell’animazione.

I vincitori assoluti sono stati Andrea Malacrinò e Davide Pace dell’Istituto Tecnico Tecnologico A. Panella – G. Vallauri di Reggio Calabria (RC) con il fumetto “Gerardo artista del riciclo”, sulla cui sceneggiatura è stato realizzato il video animato, presentato in anteprima al COMICON.

L’edizione 2024/2025 di Alucomics , dal titolo “Flaminio vs Gerardo: missione riciclo”, le nuove mascotte di CIAL, ha coinvolto oltre 2.000 studenti e più di 90 classi su tutto il territorio nazionale, con la produzione di più di 125 elaborati creativi (registrando una crescita del +32% rispetto all’edizione precedente) e 20 ore di PCTO certificate. Il concorso, articolato in tre fasi, ha portato alla selezione, da parte di una giuria tecnica composta da esperte ed esperti di comunicazione, sostenibilità e animazione, di 10 team semifinalisti e tra cui sono stati individuati i 5 finalisti, che hanno partecipato al Comicon. Questi ultimi hanno inoltre avuto l’opportunità di accedere a un corso di sceneggiatura tenuto da Marino Guarnieri, regista e animatore, volto noto del panorama dell’animazione italiana.

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di essere al fianco di COMICON con iniziative che parlano di riciclo, creatività e futuro, come il progetto Alucomics, forti di un successo che si rinnova ad ogni edizione” – dichiara Stefano Stellini, Direttore Generale di CIAL. “Con Alucomics, CIAL rinnova il suo impegno nel sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del riciclo e della sostenibilità, attraverso un linguaggio creativo e accessibile come il fumetto. L’elaborato vincitore si è distinto per l’originalità della sceneggiatura, la forza narrativa e la capacità di trasmettere con umorismo e chiarezza un messaggio ambientale attuale”.

Team finalisti:

“Gli Occhiali”; Febe Milia, Alice Serra, Federico Simbula del 5L Liceo Artistico Foiso Fois, Monserrato (CA)

“Riciclo gothic-punk per un futuro immortale”; Sara Gloria Fumagalli del 5AL Istituto Tecnico per il Turismo Pier Paolo Pasolini, Milano (MI)

“Il segreto dei rifiuti”; Sara Amico del 4V Liceo artistico Paolo Candiani, Busto Arsizio (VA)

“Gerardo artista del riciclo”; Andrea Malacrinò, Davide Pace del 3AG Istituto Tecnico Tecnologico A. Panella – G. Vallauri, Reggio Calabria (RC)

“Flaminio e Gerardo, il viaggio dell’alluminio”; Asia Candiani del 4V Liceo artistico Paolo Candiani, Busto Arsizio (VA)

Per ulteriori dettagli e scoprire tutti i finalisti: https://www.cial.it/vincitori-alucomics-2025/ oppure https://www.alucomics.it/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.