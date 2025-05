“Francesco merita di più”: il grido di un tutore contro il Comune di Villa San Giovanni

StrettoWeb

“Sono l’Amministratore di Sostegno di mio nipote Francesco. Francesco è un ragazzo affetto da autismo di grado severo, che ha già dovuto affrontare troppe prove nella sua giovane vita, rimanendo orfano e senza fratelli. Oggi, mi vedo costretto a raccontare una storia che mi riempie di rabbia e tristezza, una storia che riguarda Francesco e l’Associazione Due Soli onlus (un’ancora di salvezza per lui) e che vede come protagonista, purtroppo in negativo, il Comune di Villa San Giovanni”. E’ questo il testo che un cittadino di Villa San Giovanni ha inviato a StrettoWeb e che riportiamo integralmente.

“Tutto è iniziato con l’utilizzo di alcuni locali presso la scuola media di Cannitello. Questi spazi erano stati regolarmente concessi già nel 2020 all’Associazione Due Soli e, grazie all’impegno e ai sacrifici di mio fratello, il compianto Dott. Melchiorre Presti, fondatore dell’Associazione stessa e spesso benefattore in città, erano stati trasformati in un ambiente accogliente e sicuro, perfino con un bagno per disabili ad ingresso indipendente dalla scuola. Per Francesco, quel luogo era fondamentale: lì trovava attività, supporto e quella stabilità di cui ha tanto bisogno”.

“Ma improvvisamente, tutto è cambiato. Il Comune ha iniziato a parlare di problemi di sicurezza nella scuola, problemi che, tengo a precisare, non riguardavano minimamente i locali che utilizzava l’Associazione, che erano strutturalmente indipendenti, anche nell’accesso. Nonostante questo, ci è stato prima impedito l’ingresso e poi, con un atto che definire brutale è poco, i locali sono stati sgomberati senza che nessuno ci avvisasse. Vi assicuro, quei locali non erano un “magazzino” pieno di cose inutili, come qualcuno ha insinuato. Lì c’erano materiali didattici, attrezzature tecnologiche e specifiche per le attività del ragazzo, documenti importanti e persino effetti personali di Francesco”.

“Molti materiali già pronti per un trasferimento e conservati in un ambiente chiuso, e quindi senza ricircolo d’aria, proprio per le disposizioni municipali che ne vietavano l’utilizzo. Hanno portato via tutto, con minaccia di trasportarli al macero, senza il minimo rispetto per i nostri bisogni e per la delicatezza della situazione di Francesco. Tra le cose rimosse c’era anche documentazione sanitaria e personale, un fatto che mi ha profondamente indignato e che solleva interrogativi inquietanti sulla professionalità dell’operato e sulla violazione delle norme vigenti in materia”.

“Ho ascoltato con amarezza quanto è emerso durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. Appare sorprendente la dichiarazione resa in consiglio, secondo cui la chiusura del comprensorio sarebbe stata decisa “non per reali pericoli”, bensì obbligata in conseguenza di istanza della minoranza consiliare che richiede certificazioni. A ciò si aggiunge l’ulteriore incoerenza dell’azione amministrativa che da un lato nega l’urgenza e il pericolo e dall’altro attua urgenti sgomberi di locali assegnati all’Associazione”.

“Ho sentito insinuazioni meschine sul passato, come se l’obiettivo fosse solo quello di screditare chi ha aiutato Francesco e l’Associazione, senza minimamente preoccuparsi del suo benessere attuale. Se davvero l’Amministrazione, in buona fede, ritenesse imperfetta l’assegnazione dei locali, poiché asserisce proveniente da un organo municipale “politico interno superiore” e non da un ufficio tecnico, potrebbe sanare con un semplice atto interno piuttosto che creare disagi e mettere in atto azioni forzate e minacciare la distruzione di materiali altrui. Mi chiedo: gli interessi politici sono davvero più importanti della dignità di un ragazzo fragile?”.

“Mi sento impotente di fronte a questa ingiustizia. Francesco è rimasto solo, privato di un luogo che per lui era un punto di riferimento essenziale. La mancanza di supporto da parte del Comune si è fatta sentire, portando presto alla rinuncia dei volontari più venali, sono rimasti quelli che credevano nell’attività svolta, con generosi sentimenti e altruismo. Ho chiesto spiegazioni, ho scritto più volte, ho parlato con il Sindaco, ma le promesse sono rimaste tali. e posso documentarlo. Ora, mi trovo costretto a rendere pubblica questa storia, a gridare la mia indignazione perché non posso permettere che Francesco venga trattato come un fantasma, come se i suoi bisogni non contassero nulla. Chiedo che il Comune di Villa San Giovanni si fermi e faccia un passo indietro, ripristinando la situazione precedente, avviando un dialogo costruttivo e, soprattutto, di dimostrare un reale impegno nel tutelare i diritti delle persone con disabilità”.

“Chiedo che restituiscano ciò che ci è stato tolto, che ci permettano di rinnovare per Francesco un ambiente sereno e sicuro, almeno fino a quando non sarò in grado di trasferirlo in un territorio più civile ed accogliente, attento ai bisogni dei più fragili. Chiedo rispetto per la sua dignità e per il lavoro prezioso che l’Associazione Due Soli e mio fratello hanno sempre svolto. Sono pronto a fare tutto il necessario, a bussare a tutte le porte, perché non posso e non voglio arrendermi di fronte a questa ingiustizia. Francesco merita di più”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.