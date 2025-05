Forza Italia Giovani, Simone Leoni eletto segretario

StrettoWeb

Simone Leoni è il nuovo segretario di Forza Italia Giovani. È stato eletto per acclamazione al congresso che si è svolto a Roma. “Per me è il più grande onore della mia vita da quando ho iniziato a militare in questo movimento giovanile. Nessuno si aspetti di camminare dietro di me, saremo l’uno a fianco all’altro, tutti insieme”, queste le prime parole del nuovo segretario nazionale.

Occhiuto: “congratulazioni a Leoni, giovani protagonisti del nostro movimento”

“Congratulazioni a Simone Leoni, da oggi nuovo segretario dei Giovani di Forza Italia. Un incarico importante che conferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nel nostro movimento politico. I giovani sono la forza vitale della società e il motore del cambiamento. Grazie a Stefano Benigni per il grande lavoro svolto in questi anni con passione e impegno alla guida del movimento giovanile. Come ricorda spesso il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia è la casa dei moderati e dei riformisti: con Simone Leoni, i giovani continueranno a esserne protagonisti”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Le congratulazioni Ronzulli

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Simone Leoni, neo segretario nazionale di Forza Italia Giovani. Il presidente Berlusconi ha sempre creduto profondamente nell’importanza e nell’apporto del movimento giovanile. Sono certa che Simone, con la passione che conosciamo da tempo, saprà guidare i nostri giovani con dedizione e spirito di servizio, rafforzando, con contributi e idee, i valori liberali e popolari che da sempre ispirano Forza Italia. Il futuro della politica passa anche attraverso il protagonismo, l’entusiasmo e l’impegno dei giovani”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.