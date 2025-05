Fondo Fideg Calabria, Calabrese al Forum PA: “reali opportunità per chi si mette in gioco”

StrettoWeb

“Con il lancio del Fondo Imprese Donne e Giovani la Regione Calabria compie un passo concreto verso la valorizzazione dei talenti femminili e giovanili. Vogliamo offrire reali opportunità a chi desidera mettersi in gioco, creare impresa e contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. Sostenere le politiche attive del lavoro significa investire nel futuro della Calabria e Arpal rappresenta un ente strategico per costruire percorsi efficaci di formazione, accompagnamento e inserimento lavorativo. La presenza al Forum PA è la testimonianza di un impegno istituzionale forte e coerente, orientato a promuovere inclusione, innovazione e crescita sostenibile”.

Lo ha detto l’assessore alle Politiche del lavoro e Formazione professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, intervenendo a Roma, al Forum PA 2025, nel corso dell’intervento di Arpal Calabria (Agenzia per la Politiche Attive del Lavoro in Calabria), alla presentazione dell’Avviso pubblico Fideg “Fondo Imprese donne e giovani”, alla presenza del direttore generale di Arpal, Pietro Manna.

La misura si inserisce nell’ambito del programma di interventi finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 e, in particolare, nell’Area tematica 09 “Lavoro Occupabilità”.

Hanno partecipato all’incontro anche la vice capo di gabinetto della Regione Calabria, Maria Cantarini, e la responsabile del settore finanziario di Arpal Calabria, Elena Maria Latella.

“La nostra partecipazione al Forum PA 2025 – ha dichiarato il direttore generale di Arpal Calabria, Pietro Manna – ospitati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata un’occasione importante e prestigiosa per presentare le attività dell’agenzia che ha come obiettivo quello di sostenere le politiche attive del lavoro, in stretto coordinamento con i servizi per il lavoro, progettando e promuovendo interventi e azioni per favorire l’inserimento ed il reinserimento lavorativo, la formazione professionale ed il supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in sinergia con istituzioni, imprese e cittadini.”

Tutte le info e la documentazioni sono consultabili su FIDEG – Fondo imprese donne e giovani – Lavoro Regione Calabria e Avviso Pubblico FIDEG.

