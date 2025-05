Follia nella notte a Messina, giovane in ospedale dopo un’aggressione in centro

StrettoWeb

Follia nella notte in centro a Messina e precisamente a Piazza Antonello dove, a causa di una rissa scoppiata per futili motivi, un giovane è stato aggredito rimanendo ferito. Sul posto si sono precipitati le forze dell’ordine ed i medici del 118 che hanno trasportato il malcapitato in ospedale per le cure del caso. Intanto, sono partite le indagini per capire cosa è successo ed individuare i responsabili di quanto accaduto.

Messina non sta attraversando un periodo positivo per quanto riguarda l’ordine pubblico tra risse, movida violenta e video vari di giovanissimi che riprendono aggressioni che rasentano il bullismo.

