Flavio Stasi (Corigliano-Rossano) augura buon lavoro ai nuovi sindaci calabresi

Il Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, si congratula con tutti i Sindaci eletti durante le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. In Calabria si è votato in 17 Comuni. Rinnovate, quindi, le cariche di Sindaco ed i Consigli comunali. “Formuliamo i nostri auguri di buon lavoro ai nuovi Sindaci eletti ed a quelli confermati nel corso di questa tornata elettorale amministrativa in Calabria. L’augurio va anche ai relativi Consiglieri che formeranno i nuovi Consigli comunali” dichiara il Sindaco Flavio Stasi.

“Per alcuni Sindaci si tratta di una riconferma, mentre per altri è il primo mandato elettorale. Un impegno importante – continua Stasi – che vedrà questi miei colleghi impegnati nel portare avanti un’azione politico-amministrativa che sarà certamente proficua per la crescita di tutta la Calabria. Auguri dunque a Sandro Principe, a Giuseppe Aieta e Roberto Perrotta, che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in questi anni in diversi ruoli. Auguri anche a Mario Russo, sindaco di Scalea, e chiaramente a Giampaolo Iacobini, con il quale sarà necessario lavorare insieme, al di là degli schieramenti, per continuare a rilanciare il nostro territorio. Auguri anche a tutti i nuovi Sindaci eletti lungo l’intero territorio regionale”.

“Con il loro voto i cittadini hanno riposto nei nuovi Sindaci speranze ed attese per una terra migliore – conclude il Primo Cittadino – che sappia creare bellezza e ricchezza per come meritano i nostri territori. Perché è proprio dall’impegno di ognuno di noi, nei nostri Comuni, che si costruisce il riscatto della nostra Calabria. Auguro a tutti voi – dice Stasi rivolgendosi direttamente ai suoi colleghi –, sia ai riconfermati che ai nuovi eletti, un lavoro proficuo e ricco di successi”.