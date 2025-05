Da Manuela Arcuri al ministro Lollobrigida: il finocchio di Isola Capo Rizzuto conquista tutti | FOTO

StrettoWeb

Da Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, all’attrice Manuela Arcuri. Dall’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo al prof Peppino De Rose fino al super famoso chef Max Mariola, ambasciatore d’eccellenza del gusto italiano, che ha esaltato le qualità uniche del nostro prodotto: genuino, identitario, profondamente legato alla terra di Calabria. Il Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto ha conquistato letteralmente tutti nell’ultima edizione del Macfrut 2025.

“Un’occasione preziosa per raccontare – attraverso il sapore – la storia di un territorio che punta sulla qualità e sull’autenticità”, hanno voluto sottolineare il presidente Aldo Luciano ed il direttore del Consorzio Enzo Talotta, al ritorno da Rimini.

Al padiglione B5-D5, stand della Regione Calabria, Il Consorzio del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto ha raccolto consensi, entusiasmo ed apprezzamenti. Sia per il prodotto che, ormai, sta scalando le classifiche dei consumatori. Sia per la nuova promozione mediatica intorno ad esso. La partecipazione alla prestigiosa fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo è stata l’ennesima conferma del buon lavoro degli ultimi anni e della strada intrapresa.

Il Consorzio, impegnato nella tutela e nella promozione del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, mira d’altronde a consolidare la sua presenza sui mercati nazionali e internazionali, rafforzando il legame tra produttori, consumatori e territorio.

Durante la fiera, i visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire le caratteristiche distintive del Finocchio IGP di Isola CapoRizzuto, frutto di una filiera controllata e di un territorio unico.

L’iniziativa, finanziata dal Feasr-Psr Calabria 2014/2022 – Misura 3 – Intervento 3.2.1, ha consentito di percorrere un ulteriore step in avanti. Ne sono più che convinti il presidente Luciano ed il direttore Talotta: “Abbiamo promosso, in questo bellissimo contesto internazionale, il nostro packaging ma soprattutto abbiamo avuto modo di raccontare a visitatori ed Istituzioni la grande novità del nostro prodotto: quale? Oltre al fresco, anche la versatilità del trasformato. Dalla vellutata al carpaccio, dalle marmellate fino alla grigliata. Il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto si può consumare praticamente tutto l’anno ed in ogni periodo. Non solo, dunque, un prodotto fresco da fine pasto come finora si è immaginato e degustato ma, finalmente, anche un prodotto da accompagnare sulle tavole; dall’antipasto al dolce e finanche al gelato”.

Particolarmente apprezzato, infine, il talk pubblico “dalla terra alla tavola” con il “viaggio” del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto tra marketing e gusto alla presenza, come detto, del prof Peppino De Rose, docente ed economista, esperto in programmi dell’Unione europea e Mercati internazionali, dell’assessore Gianluca Gallo e di Francesco Aloe responsabile della comunicazione del Consorzio accompagnato dal coordinatore Gianfranco Cimbalo. Guest star, super fotografato, lo chef Max Mariola che ha esaltato e confermato le qualità uniche del finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto. Tra stories sui social, selfie e tanti sorrisi.

