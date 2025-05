Finale Playoff Serie C, Dierre-Catania: la presentazione di Gara-2 

StrettoWeb

Un mercoledì “da leoni”. La Dierre prova a ruggire. Serve la gara perfetta per provare a pareggiare i conti e sperare ancora nel salto di categoria. Voglia di Serie B per tutti i supporters bianco-blu che, in gara uno, con grande passione, hanno sostenuto i colori della Dierre, senza mai fermarsi. Si gioca mercoledì alle ore 20 al Palacalafiore. Sfida importantissima e del riscatto per Capitan Laganà e soci.

La forte Alfa Catania, proverà a chiudere i conti. Reggio Calabria, con la forza del fattore campo, invece, vuole, fortemente riaprire la serie per poi provare a giocare tutto nell’eventuale e decisiva gara tre a Catania programmata per il 31 maggio. Bianco-blu già al lavoro per farsi trovare pronti alla sfida ed apportare i giusti correttivi per arginare la forza di un team, quello rosso-blu che ha veleggiato in vetta per tutta la stagione regolare. Così come accaduto contro Gela Basket, siamo sicuri che la Reggio Calabria sportiva risponderà in forma massiccia senza far mancare il proprio apporto.

Diretta assicurata su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre Basketball Reggio Calabria. Arbitrano i signori Carmelo Fiannaca di Siracusa e Francesco Domenico Marino di Porto Empedocle.